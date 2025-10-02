Все токсичные отношения имеют одну общую черту: терапевт назвала ее

Токсичные отношения / © Credits

Многим из нас приходилось пережить романы, оказавшиеся не источником счастья, а причиной глубоких внутренних ран. Иногда это был предатель — «плохой парень» или «роковая девушка», разбившие доверие; иногда же тот, кто казался совершенным, но незаметно разрушал вашу веру в собственные силы.

Об этом рассказала лицензированная семейная терапевтка Таша Сейтер для Psychology Today.

Терапевтка отметила, что общим во всех таких историях является отсутствие ощущения, что вас действительно ценят и заботятся о вашем благосостоянии. По ее словам, в здоровых отношениях есть чувство безопасности, поддержки и значимости. Партнер внимательно слушает, находит время для общения и показывает ежедневные мелкие действия, что вы для него важны.

Но когда этого ощущения нет, мозг воспринимает ситуацию как угрозу, а неудовлетворенные эмоциональные потребности вызывают реакцию «бей, беги или замри». Вместо искренней просьбы о близости человек может разразиться гневом, замкнуться или отстраниться. Специалист отмечает, что это лишь углубляет пропасть между партнерами, ведь никто не чувствует себя услышанным, а конфликты нарастают.

Затем ссоры превращаются в замкнутый круг, ведь боль порождает новые приступы или отстраненность, и так снова и снова. Неудивительно, что многим парам кажется, будто они постоянно спорят о том же. Споры могут касаться денег, домашних дел или семьи, но в основе всегда лежит одна и та же потребность быть принятым, важным, любимым.

Как сменить деструктивный сценарий?

По словам Сейтера, разорвать болезненный цикл можно только тогда, когда вы осознаете, что за гневом или отрешенностью скрыты более глубокие потребности. Если вместо обвинений прозвучит фраза типа: «Я чувствую себя далеким от тебя и хочу знать, что важно для тебя», разговор перейдет в совсем другую плоскость. Речь идет уже не о поиске виновного, а о желании быть ближе.

Такой подход требует смелости открыться, говорить уязвимо и вместе с тем научиться слушать партнера. Иногда необходима помощь терапевта, который подскажет, как замедлиться и изменить способ общения. Но специалист уверяет, что результат стоит усилий, ведь отношения перестают быть полем боя и становятся местом безопасности, доверия и взаимной поддержки.

