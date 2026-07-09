"Все валиться із рук" – это неправильно: как красиво сказать на украинском

Как говорить на украинском правильно / © www.freepik.com/free-photo

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Фразу «все валиться із рук» можно услышать очень часто. Ею люди описывают состояние, когда ничего не получается, любое дело кажется сложным, а привычные действия заканчиваются неудачами. Однако языковеды обращают внимание: это выражение является калькой с русского языка. В украинском существует немало природных и благозвучных соответствий, которые следует использовать вместо этого.

Почему выражение «все валиться із рук» лучше не употреблять

Речевая конструкция «валиться із рук» возникла под влиянием русской фразы «все валится из рук». В современном украинском литературном языке рекомендуют употреблять удельные фразеологизмы и словосочетания, которые точнее передают содержание.

Такие словосочетания делают речь более богатой, естественной и соответствуют нормам украинского языка.

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Как сказать правильно на украинском

В зависимости от ситуации можно использовать разные варианты.

Если хотите сказать, что ничего не получается, уместно будет сказать:

«ничего не удается»;

«все идет кувырком;

«все идет не так»;

«работа не клеится»;

«дело не ладится»;

«ничего не выходит».

Когда речь идет об усталости или рассеянности, можно сказать:

«не могу ни на чем сосредоточиться»;

«сегодня не мой день»;

«все выпадает из рук» — когда речь идет буквально о предметах;

«руки не слушаются».

Почему следует использовать удельные украинские фразы

Украинский язык чрезвычайно богат образными фразеологизмами. Они помогают точнее высказывать мысли, делают речь более выразительной и позволяют избегать калек из других языков.

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Чем чаще мы используем естественные украинские соответствия в повседневном общении, тем чище и богаче становится наш язык.

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