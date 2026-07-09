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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
98
Время на прочтение
2 мин

"Все валиться із рук" – это неправильно: как красиво сказать на украинском

Это выражение хоть и понятно большинству людей, но считается нежелательной калькой. Украинский язык предлагает много благозвучных вариантов, именно они помогут сделать общение более грамотным, естественным и выразительным.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Как говорить на украинском правильно

Как говорить на украинском правильно / © www.freepik.com/free-photo

Фразу «все валиться із рук» можно услышать очень часто. Ею люди описывают состояние, когда ничего не получается, любое дело кажется сложным, а привычные действия заканчиваются неудачами. Однако языковеды обращают внимание: это выражение является калькой с русского языка. В украинском существует немало природных и благозвучных соответствий, которые следует использовать вместо этого.

Почему выражение «все валиться із рук» лучше не употреблять

Речевая конструкция «валиться із рук» возникла под влиянием русской фразы «все валится из рук». В современном украинском литературном языке рекомендуют употреблять удельные фразеологизмы и словосочетания, которые точнее передают содержание.

Такие словосочетания делают речь более богатой, естественной и соответствуют нормам украинского языка.

Как сказать правильно на украинском

В зависимости от ситуации можно использовать разные варианты.

Если хотите сказать, что ничего не получается, уместно будет сказать:

  • «ничего не удается»;

  • «все идет кувырком;

  • «все идет не так»;

  • «работа не клеится»;

  • «дело не ладится»;

  • «ничего не выходит».

Когда речь идет об усталости или рассеянности, можно сказать:

  • «не могу ни на чем сосредоточиться»;

  • «сегодня не мой день»;

  • «все выпадает из рук» — когда речь идет буквально о предметах;

  • «руки не слушаются».

Почему следует использовать удельные украинские фразы

Украинский язык чрезвычайно богат образными фразеологизмами. Они помогают точнее высказывать мысли, делают речь более выразительной и позволяют избегать калек из других языков.

Чем чаще мы используем естественные украинские соответствия в повседневном общении, тем чище и богаче становится наш язык.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
98
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