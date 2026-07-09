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"Все валиться із рук" – это неправильно: как красиво сказать на украинском
Это выражение хоть и понятно большинству людей, но считается нежелательной калькой. Украинский язык предлагает много благозвучных вариантов, именно они помогут сделать общение более грамотным, естественным и выразительным.
Фразу «все валиться із рук» можно услышать очень часто. Ею люди описывают состояние, когда ничего не получается, любое дело кажется сложным, а привычные действия заканчиваются неудачами. Однако языковеды обращают внимание: это выражение является калькой с русского языка. В украинском существует немало природных и благозвучных соответствий, которые следует использовать вместо этого.
Почему выражение «все валиться із рук» лучше не употреблять
Речевая конструкция «валиться із рук» возникла под влиянием русской фразы «все валится из рук». В современном украинском литературном языке рекомендуют употреблять удельные фразеологизмы и словосочетания, которые точнее передают содержание.
Такие словосочетания делают речь более богатой, естественной и соответствуют нормам украинского языка.
Как сказать правильно на украинском
В зависимости от ситуации можно использовать разные варианты.
Если хотите сказать, что ничего не получается, уместно будет сказать:
«ничего не удается»;
«все идет кувырком;
«все идет не так»;
«работа не клеится»;
«дело не ладится»;
«ничего не выходит».
Когда речь идет об усталости или рассеянности, можно сказать:
«не могу ни на чем сосредоточиться»;
«сегодня не мой день»;
«все выпадает из рук» — когда речь идет буквально о предметах;
«руки не слушаются».
Почему следует использовать удельные украинские фразы
Украинский язык чрезвычайно богат образными фразеологизмами. Они помогают точнее высказывать мысли, делают речь более выразительной и позволяют избегать калек из других языков.
Чем чаще мы используем естественные украинские соответствия в повседневном общении, тем чище и богаче становится наш язык.