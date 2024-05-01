Всегда добиваются своего: названы имена самых успешных женщин, способных на все

Рассказываем, какие женские имена наделяют своих обладательниц силой, целеустремленностью и способностью преодолевать любые препятствия на своем пути.

Валерия

Прочная, богатая, влиятельная. Именно такие значения имеет это женское имя, поэтому не удивительно, что оно лидирует в этом списке. Женщина с этим именем олицетворяет в себе мощь, активность, величие, красоту, храбрость и хорошее настроение. Валерия довольно добрая и открытая женщина, но эти черты она проявляет только в кругу самых близких людей. В обществе она ведет себя решительно, проникновенно и вместе с тем настороженно. Эта женщина сразу обнаруживает ложь, у нее очень развита интуиция, поэтому она быстро отслеживает скрытые мотивы любых поступков. Валерия благодаря силе своего имени обладает лидерскими качествами, любит общество и внимание людей. Она довольно быстро поднимается по карьерной лестнице, добивается незаурядного успеха в жизни благодаря своей настойчивости и интеллекту.

Зоя

Значит "жизнь". Это довольно редкое имя для настоящего времени, впрочем, оно имеет особую сильную и яркую энергетику. Имя наделяет свою владелицу невероятно решительным, но добрым, характером и сулит ей особую судьбу. Зоя с детства умеет предсказывать события и ситуации, обладает мощной интуицией. Поэтому во взрослой жизни выбирает профессию, связанную с помощью людей. Эти женщины – прекрасные наставники, врачи, психологи, преподаватели и т.д. Зоя насквозь видит людей, поэтому ей легко устанавливать коммуникацию и влиять на мнения других. Мужчины просто сходят с ума от этой женщины, ведь кажется, что она угадывает любое их желание. Ради Зои они готовы на все, чтобы завоевать ее внимание и благосклонность.

Елизавета

Божья помощь. Эта женщина отличается незаурядным интеллектом, силой воли и стальным характером. Елизавета благодаря своему разуму и проницательности способна подмечать то, чего другие совсем не видят. Потому из таких женщин выходят прекрасные руководители, политики и предприниматели. У этой женщины есть дар решать самые сложные, даже безнадежные ситуации. Поэтому в жизни добивается успеха и славы, а все благодаря тому, что способна углубляться в суть вещей и никогда ничего не бросает на полпути.

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