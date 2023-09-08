Всегда в моде: 10 базовых вещей, которые должны быть в гардеробе осенью 2023 года

Эти базовые вещи никогда не выйдут из моды, они будут в тренде осенью 2023 и в следующих сезонах.

Новый сезон всегда начинается с перемен: мы можем планировать изменить привычки, распорядок дня или стиль. Если вы хотите изменить свой гардероб, обновить или усовершенствовать, то есть универсальные вещи, в которых вы всегда будете на пике моды. Чтобы узнать, какая одежда идеально дополнит ваш гардероб в 2023 году и всегда будет в моде – читайте дальше.

Универсальный свитер

Это универсальный и капсульный предмет гардероба на пике моды осенью 2023 года. Ведь немногие вещи могут сравниться с мягким, роскошным и стильным джемпером, имеющим круглый вырез, или свитером крупной вязки. Эту одежду можно носить с чем угодно: подойдут юбки, брюки, джинсы и платья. Тем более, что классика вечна, такие свитера никогда не выходят из сезонных трендов.

Прямые джинсы

Осень 2023 ознаменовалась модой на деним, поэтому прямые джинсы будут на пике трендов. Без этой классики не обходится ни один гардероб современной женщины. Не важно, приобретаете ли вы винтаж, или модные джинсы с завышенной талией – эта универсальная вещь легкого голубого оттенка никогда вам не надоест.

Белая рубашка

Это обязательная одежда для модниц осенью 2023 года. Но это классическая вещь, поэтому она никогда не выйдет из трендов, и рубашку на пуговицах должны иметь все представительницы прекрасного пола, чтобы выглядеть совершенно и стильно.

Платье длины миди

Это тренд осени 2023 года. Такое платье подчеркнет все изгибы и женственность вашей талии, маскируя несовершенство фигуры. А еще эта одежда относится к вневременной классике, поэтому покупка такого платья станет инвестицией в ваш модный образ. Сочетать платье можно с денимовым пиджаком, кожаной курткой или кашемировым свитером.

Классические штаны

Мода осени 2023 года предлагает практическую классику и стиль, всегда в тренде. В этом году классические брюки – это универсальная капсульная вещь, которую можно дополнять белой рубашкой, свитером, куртками и футболками. Стилисты советуют в 2023 году добавить пару брюк цвета хаки с защипами, которые подойдут буквально ко всему.

Кожаная куртка

Классическая качественная кожаная куртка на пике моды уже не одно десятилетие, поэтому не обошла тренды осени 2023 года. Такая базовая вещь с любой одеждой будет выглядеть потрясающе. Ваш образ всегда будет шикарным и безупречным.

Белая футболка простого кроя

Если вы собираетесь сделать себе капсульный гардероб, то эта базовая вещь обязательно должна быть в вашем модном арсенале. С футболкой можно носить все – джинсы, брюки, юбки, свитера, рубашки и куртки. Классическая белая футболка без надписей и ярких деталей – незаменимая вещь в модном гардеробе осенью 2023 года.

Классическое длинное пальто

Эта элегантная классическая вещь завершит собранный образ, даже если под ним будут джинсы, а обуты вы будете в кроссовки. Длинное однобортное классическое нейтральное пальто на пике моды осенью этого года. К тому же эту одежду можно комбинировать с любыми вещами, это будет выглядеть стильно, красиво и роскошно.

Белые кроссовки

У каждой дамы наверняка есть пара белых кроссовок. Эта обувь уже давно превратилась во вневременную классику, поскольку сочетает в себе стиль и комфорт. Кроссовки можно сочетать как со спортивной одеждой, так и с классической повседневной. Обладательница этой пары обуви всегда будет в тренде.

Классические черные очки

Эта вещь создана для элегантных шикарных дам. Поэтому обязательно должна дополнять образ осенью 2023 года. Чтобы выбрать форму, подходящую к вашему лицу, следует обратить внимание на классические черные очки правильных форм.

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