Чем подкормить огурцы в июле / © pexels.com

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К счастью, существует простая натуральная подкормка, которая помогает поддержать кусты без дорогих минеральных удобрений. О нем пишут на сайте «Хозяйка».

Почему июль является самым важным для огурцов

В жаркую погоду огурцы особенно чувствительны к стрессу. Нерегулярный полив, холодная вода, высокая температура или истощенный грунт могут привести к пожелтению листьев, опадению завязей и развитию грибковых болезней. Именно поэтому опытные огородники рекомендуют хотя бы один раз в середине лета провести корневую органическую подкормку. Огурцы особенно плохо реагируют на холодную воду, а стресс от неправильного полива может притормозить рост и плодоношение.

Простой рецепт натуральной подкормки

Для приготовления понадобится всего два ингредиента:

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10 литров теплой отстоянной воды;

1 литр пастеризованного молока с жирностью до 2,5%.

Вода должна быть теплой, так как поверхностная корневая система огурцов очень чувствительна к перепадам температуры. Именно поэтому не следует использовать холодную воду из скважины или колодца.

Почему молоко приносит пользу

Молочнокислые бактерии создают в почве питательную среду для развития полезной микрофлоры. Это помогает ингибировать развитие отдельных грибковых заболеваний, улучшает усвоение питательных веществ и поддерживает здоровье корневой системы. Также молоко содержит небольшое количество кальция, белков и других соединений, которые могут оказывать положительное влияние на состояние растений.

В то же время, важно не превышать рекомендованную концентрацию. Избыток молока может изменить кислотность почвы, что отрицательно скажется на росте овощных культур.

Как правильно проводить подкормку

Чтобы получить максимальный эффект, следуйте простой схеме:

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За 20–30 минут до внесения удобрения хорошо полейте грядку чистой теплой водой. Дождитесь, пока влага полностью впитается. Под каждый взрослый куст вылейте около 1 литра приготовленного раствора. Повторять процедуру достаточно один раз, максимум дважды в сезон.

Благодаря предварительной поливке питательный раствор равномерно проникает к активным корешкам и быстрее начинает работать.

Какой результат можно получить

После такой подкормки многие огородники отмечают:

активнее образование новых завязей;

более быстрый рост плодов;

более прочную корневую систему;

снижение риска развития корневых гнили;

более длительный период плодоношения.

Если раствора останется больше, его можно использовать и для других тыквенных культур — кабачков, тыквы, дынь или арбузов.

Советы для еще большего урожая

Даже лучшая подкормка не поможет, если растения испытывают постоянный стресс. Поэтому в июле важно:

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поливать только теплой водой;

не допускать пересыхания грунта;

регулярно собирать созревшие плоды;

удалять пожелтевшие листья;

в жару мульчировать грядки для сохранения влаги.

Комплексный уход значительно эффективнее использования одного вида удобрений.

FAQ

Чем подкормить огурцы в июле, чтобы был большой урожай?

Для июльской подкормки хорошо подходят органические растворы. Один из популярных вариантов — смесь теплой воды и пастеризованного молока в соотношении 10:1. Она поддерживает полезную микрофлору почвы и помогает растениям лучше усваивать питательные вещества.

Почему огурцы желтеют и сбрасывают завязи?

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Чаще всего причиной становятся жара, недостаток влаги, полив холодной водой, дефицит питательных элементов или стресс от резких перепадов температур. Устранение этих факторов и своевременная подкормка помогают сохранить будущий урожай.

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