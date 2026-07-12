Как быстро охладить напиток / © pexels.com

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К счастью, существует простой способ, который поможет получить желаемую прохладу всего за 10 минут.

Почему обычная морозилка не всегда помогает

Многие просто ставят бутылку в морозильную камеру и ждут. Тем не менее, холодный воздух охлаждает тару постепенно, поэтому процесс может затянуться на 30–60 минут в зависимости от объема напитка.

Есть более эффективный метод, который ускоряет охлаждение без каких-либо специальных устройств.

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Лайфхак с влажным полотенцем

Все, что вам понадобится:

бумажное или тканевое полотенце;

холодная вода;

морозильник.

Смочите полотенце в холодной воде, хорошо отожмите, чтобы оно оставалось влажным, но из него не стекала вода. Затем плотно оберните им бутылку или банку с напитком и поставьте в морозилку примерно на 10 минут.

За это время влага в полотенце быстро улетучивается и отводит тепло от поверхности тары, благодаря чему напиток охлаждается значительно быстрее, чем без полотенца.

Почему этот способ работает

Секрет заключается в сочетании низкой температуры морозильной камеры и испарении воды с поверхности полотенца. Это помогает быстрее убирать тепло от бутылки, поэтому жидкость внутри охлаждается более эффективно.

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Особенно хорошо этот метод работает для:

минеральной воды;

газированных напитков;

соков;

лимонадов;

холодного чая.

Важный нюанс

Не оставляйте газированные напитки или стеклянные бутылки в морозилке надолго. Если забыть о них на час или больше, жидкость может замерзнуть, а стеклянная тара — треснуть или даже лопнуть.

Лучше всего установить таймер на 10–15 минут, чтобы не упустить нужный момент.

Если нужно быстро охладить напиток перед прогулкой, пикником или приходом гостей, воспользуйтесь простым лайфхаком с влажным полотенцем. Он не нуждается в льду или дорогих устройствах, а уже через несколько минут вы сможете наслаждаться приятно прохладной водой или любимым напитком.

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FAQ

Как быстро охладить напиток без льда?

Самый простой способ — обернуть бутылку или банку влажным полотенцем и поставить ее в морозильную камеру на 10–15 минут. Благодаря этому напиток охлаждается гораздо быстрее, чем при обычной заморозке.

Сколько времени нужно, чтобы охладить бутылку в морозильнике?

Если использовать лайфхак с влажным полотенцем обычно достаточно около 10 минут. Без полотенца охлаждение может занять от 30 минут до часа в зависимости от объема напитка и температуры морозильной камеры.

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