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Всего 10 минут в морозилке — и напиток станет ледяным: секрет, о котором знают единицы
Жаркого дня нет ничего лучше глотка прохладной воды, лимонада или сока. Но что делать, если напиток теплый, а ждать, пока он охладится в холодильнике, совсем нет времени?
К счастью, существует простой способ, который поможет получить желаемую прохладу всего за 10 минут.
Почему обычная морозилка не всегда помогает
Многие просто ставят бутылку в морозильную камеру и ждут. Тем не менее, холодный воздух охлаждает тару постепенно, поэтому процесс может затянуться на 30–60 минут в зависимости от объема напитка.
Есть более эффективный метод, который ускоряет охлаждение без каких-либо специальных устройств.
Лайфхак с влажным полотенцем
Все, что вам понадобится:
бумажное или тканевое полотенце;
холодная вода;
морозильник.
Смочите полотенце в холодной воде, хорошо отожмите, чтобы оно оставалось влажным, но из него не стекала вода. Затем плотно оберните им бутылку или банку с напитком и поставьте в морозилку примерно на 10 минут.
За это время влага в полотенце быстро улетучивается и отводит тепло от поверхности тары, благодаря чему напиток охлаждается значительно быстрее, чем без полотенца.
Почему этот способ работает
Секрет заключается в сочетании низкой температуры морозильной камеры и испарении воды с поверхности полотенца. Это помогает быстрее убирать тепло от бутылки, поэтому жидкость внутри охлаждается более эффективно.
Особенно хорошо этот метод работает для:
минеральной воды;
газированных напитков;
соков;
лимонадов;
холодного чая.
Важный нюанс
Не оставляйте газированные напитки или стеклянные бутылки в морозилке надолго. Если забыть о них на час или больше, жидкость может замерзнуть, а стеклянная тара — треснуть или даже лопнуть.
Лучше всего установить таймер на 10–15 минут, чтобы не упустить нужный момент.
Если нужно быстро охладить напиток перед прогулкой, пикником или приходом гостей, воспользуйтесь простым лайфхаком с влажным полотенцем. Он не нуждается в льду или дорогих устройствах, а уже через несколько минут вы сможете наслаждаться приятно прохладной водой или любимым напитком.
FAQ
Как быстро охладить напиток без льда?
Самый простой способ — обернуть бутылку или банку влажным полотенцем и поставить ее в морозильную камеру на 10–15 минут. Благодаря этому напиток охлаждается гораздо быстрее, чем при обычной заморозке.
Сколько времени нужно, чтобы охладить бутылку в морозильнике?
Если использовать лайфхак с влажным полотенцем обычно достаточно около 10 минут. Без полотенца охлаждение может занять от 30 минут до часа в зависимости от объема напитка и температуры морозильной камеры.