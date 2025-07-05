Что делать, если не завязываются кочаны капусты / © Unsplash

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Такое иногда случается из-за чрезмерно кислой почвы. Если это именно ваша проблема, тогда обязательно успейте внести до середины июля соду или мел, чтобы нормализовать кислотно-щелочной баланс. В противном случае требуются правильные подкормки.

Чтобы завязались тугие кочаны капусты, можете подкормить культуру йодовым раствором. Готовится он просто. Нужно взять 40 капель йода на 1 ведро воды, тщательно перемешать, а затем подлить под каждый кустик. Такое удобрение поможет защитить капусту от болезней, а также дополнительно повысить интенсивность завязывания кочанов.

Таких подкормок нужно сделать 4 за один сезон. Интервал между поливом – 3-4 недели. Первый полив проводят тогда, когда внутри капусты начали сворачиваться первые листья. Дачники утверждают, что после такой подкормки кочаны долго сохраняются.

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В июле и августе капуста нуждается в золе. Это вещество содержит много калия и фосфора. Именно они помогают кочанам наливаться и становиться тугими.

Из золы предлагаем приготовить такой настой: на 10 л воды возьмите 2 л золы, тщательно перемешайте, а затем настаивайте в течение суток. Перед поливом 1 л настоя надо дополнительно развести 10 л воды. После этого полить под кусты. На один куст нужен 1 л подкормки.

Одновременно зола еще и раскисляет почву, кочаны формируются большие и тугие, активизируется переток полезных веществ в головки. Однако нужно помнить, что перед внесением золы, землю нужно предварительно увлажнить — иначе эффекта вы не дождетесь.

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