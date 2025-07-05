- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 32k
- Время на прочтение
- 2 мин
Всего лишь 1 литр настоя — и кочаны вырастут размером с арбуз: что вносить под капусту в июле
Кочаны капусты начинают формироваться с середины июля. Но, если вы видите, что листья растут крупные и сочные, но тугой кочан не завязывается, следует растению помочь с микроэлементами.
Такое иногда случается из-за чрезмерно кислой почвы. Если это именно ваша проблема, тогда обязательно успейте внести до середины июля соду или мел, чтобы нормализовать кислотно-щелочной баланс. В противном случае требуются правильные подкормки.
Чтобы завязались тугие кочаны капусты, можете подкормить культуру йодовым раствором. Готовится он просто. Нужно взять 40 капель йода на 1 ведро воды, тщательно перемешать, а затем подлить под каждый кустик. Такое удобрение поможет защитить капусту от болезней, а также дополнительно повысить интенсивность завязывания кочанов.
Таких подкормок нужно сделать 4 за один сезон. Интервал между поливом – 3-4 недели. Первый полив проводят тогда, когда внутри капусты начали сворачиваться первые листья. Дачники утверждают, что после такой подкормки кочаны долго сохраняются.
В июле и августе капуста нуждается в золе. Это вещество содержит много калия и фосфора. Именно они помогают кочанам наливаться и становиться тугими.
Из золы предлагаем приготовить такой настой: на 10 л воды возьмите 2 л золы, тщательно перемешайте, а затем настаивайте в течение суток. Перед поливом 1 л настоя надо дополнительно развести 10 л воды. После этого полить под кусты. На один куст нужен 1 л подкормки.
Одновременно зола еще и раскисляет почву, кочаны формируются большие и тугие, активизируется переток полезных веществ в головки. Однако нужно помнить, что перед внесением золы, землю нужно предварительно увлажнить — иначе эффекта вы не дождетесь.
Читайте также: