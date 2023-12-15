Всего лишь один ингредиент: как можно выгладить тюль без утюга и в считанные минуты

Стирка и утюжка штор часто занимает слишком много времени и сил. Оказывается, можно выгладить тюль и без утюга. Необходимо приготовить простое средство из одного ингредиента.

Однако с этим простым лайфгаком вы сможете быстро выглаживать даже шторы большого размера. Скучное и тяжелое глажение превратится в легкий процесс, который будет приносить только радость. Теперь шторы и тюль в вашем доме всегда будут идеально гладкими, а вам даже не придется прикасаться к утюгу.

Чтобы получить выглаженные шторы без утюга, вам понадобятся простые предметы, обычно имеющиеся в каждом доме, и всего лишь один важный ингредиент.

Возьмите распылитель (который часто используют для того, чтобы распиливать воду на листья растений), налейте воды до половины, а другую половину наполните любым бельевым кондиционером.

Аккуратно закройте крышку, проверьте, чтобы она прилегала плотно и тщательно взболтайте воду с кондиционером до однородного состояния.

Просто распылите полученное гладильное средство на уже выстиранные и развешенные на карнизах шторы. Старайтесь распределить жидкость по ткани равномерно. Вы сразу заметите, что шторы становятся гладкими прямо на глазах.

Дополнительным преимуществом можно назвать то, что шторы и тюль не только гладятся без утюга, но и наполняют комнату приятным ароматом, долго не исчезающим.

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