Всего лишь один ингредиент, который есть на каждой кухне: как быстро восстановить антипригарное покрытие

Пользователь TikTok Софи Луиза рассказала в своем ролике о том, как она восстанавливает антипригарное покрытие сковороды в считанные минуты. Оказывается, все очень просто. И вам понадобится всего один ингредиент, который всегда есть под рукой у поваров.

Как объясняет женщина, сначала она моет сковороду с антипригарным покрытием, на которой уже начала пригорать еда, обычным моющим средством мягкой стороной губки. Затем посуду нужно обязательно тщательно высушить. Далее женщина ставит сковороду на плиту, разогревает ее на среднем огне до появления пара над поверхностью, а затем засыпает все дно обычной поваренной солью.

Через некоторое время, когда соль нагревается, блоггер встряхивает ее остатки со сковороды, обязательно аккуратно протирает поверхность бумажным полотенцем. После этого можете смело лить растительное масло и жарить продукты. К примеру, Софи Луиза пожарила на камеру яйцо, чтобы показать, что оно действительно не пригорит к поверхности.

Этот ролик просмотрело более трех миллионов человек и некоторые комментаторы даже отметили, что это известный трюк, которому обучают поваров и сотрудников кейтеринга. Так что можно отметить, что он вправду работает.

Поэтому в следующий раз, когда заметите, что еда начала пригорать и приставать к антипригарной сковороде, не торопитесь выбрасывать ее на мусорку. Просто нагрейте соль и посуда будет как новая.

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