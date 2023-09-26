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Всего лишь один кубик – и засор пробьет в секунду: как прочистить трубу в раковине

Автор
Татьяна МележикТатьяна Мележик
Дата публикации
Просмотры
1587
Время на прочтение
2 мин
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Всего лишь один кубик – и засор пробьет в секунду: как прочистить трубу в раковине

Чем пробить засор в раковине в домашних условиях / Фото: pixabay.com

Для хозяек засорение в раковине может стать настоящим ночным ужасом. Бывает все настолько плохо, что без помощи сантехники трудно обойтись. Но есть подручные средства, которые могут справиться даже с сильным засорением.

Раньше мы писали о том, как использовать стиральную машину без света. Это очень полезный лайфхак, учитывая, что зимой могут снова вводить графики отключения электроэнергии. Но часто бывает, что проблема на кухне или в ванной комнате возникает из-за засорения труб. Даже сильное засорение можно прочистить без помощи сантехники и химических средств.

Как пробить засор в раковине подручными средствами

Можете приготовить одно из таких средств самостоятельно. Вам понадобятся продукты, которые можно найти в каждом доме:

  • лимон;
  • вода;
  • соль;
  • моющее средство.

Способ приготовления средства от засорения трубы:

  1. Возьмите половину лимона, удалите все косточки, нарежьте фрукты маленькими кусочками.
  2. Пересыпьте кусочки лимона в отдельную емкость, залейте водой, добавьте 2 столовых ложки соли. Перемешайте.
  3. Вышедшую смесь нужно перекрутить в блендере до однородной структуры. Процедить сок.
  4. К соку добавьте одну каплю любого моющего средства. Перелейте в формочки для льда.

Формочки нужно поставить в морозильную камеру, чтобы они замерзли. Всего лишь один такой ледяной кубик и засорение раковины пройдет в считанные секунды. Такое самодельное средство отлично справляется с жиром и другим мусором, оседающим на поверхности труб.

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Дата публикации
Просмотры
1587
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