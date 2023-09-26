Всего лишь один кубик – и засор пробьет в секунду: как прочистить трубу в раковине

Для хозяек засорение в раковине может стать настоящим ночным ужасом. Бывает все настолько плохо, что без помощи сантехники трудно обойтись. Но есть подручные средства, которые могут справиться даже с сильным засорением.

Раньше мы писали о том, как использовать стиральную машину без света. Это очень полезный лайфхак, учитывая, что зимой могут снова вводить графики отключения электроэнергии. Но часто бывает, что проблема на кухне или в ванной комнате возникает из-за засорения труб. Даже сильное засорение можно прочистить без помощи сантехники и химических средств.

Как пробить засор в раковине подручными средствами

Можете приготовить одно из таких средств самостоятельно. Вам понадобятся продукты, которые можно найти в каждом доме:

лимон;

вода;

соль;

моющее средство.

Способ приготовления средства от засорения трубы:

Возьмите половину лимона, удалите все косточки, нарежьте фрукты маленькими кусочками. Пересыпьте кусочки лимона в отдельную емкость, залейте водой, добавьте 2 столовых ложки соли. Перемешайте. Вышедшую смесь нужно перекрутить в блендере до однородной структуры. Процедить сок. К соку добавьте одну каплю любого моющего средства. Перелейте в формочки для льда.

Формочки нужно поставить в морозильную камеру, чтобы они замерзли. Всего лишь один такой ледяной кубик и засорение раковины пройдет в считанные секунды. Такое самодельное средство отлично справляется с жиром и другим мусором, оседающим на поверхности труб.

Читайте также: