Всего лишь один кубик – и засор пробьет в секунду: как прочистить трубу в раковине

Для хозяек засорение в раковине может стать настоящим ночным ужасом. Бывает все настолько плохо, что без помощи сантехники трудно обойтись. Но есть подручные средства, которые могут справиться даже с сильным засорением.
Раньше мы писали о том, как использовать стиральную машину без света. Это очень полезный лайфхак, учитывая, что зимой могут снова вводить графики отключения электроэнергии. Но часто бывает, что проблема на кухне или в ванной комнате возникает из-за засорения труб. Даже сильное засорение можно прочистить без помощи сантехники и химических средств.
Как пробить засор в раковине подручными средствами
Можете приготовить одно из таких средств самостоятельно. Вам понадобятся продукты, которые можно найти в каждом доме:
- лимон;
- вода;
- соль;
- моющее средство.
Способ приготовления средства от засорения трубы:
- Возьмите половину лимона, удалите все косточки, нарежьте фрукты маленькими кусочками.
- Пересыпьте кусочки лимона в отдельную емкость, залейте водой, добавьте 2 столовых ложки соли. Перемешайте.
- Вышедшую смесь нужно перекрутить в блендере до однородной структуры. Процедить сок.
- К соку добавьте одну каплю любого моющего средства. Перелейте в формочки для льда.
Формочки нужно поставить в морозильную камеру, чтобы они замерзли. Всего лишь один такой ледяной кубик и засорение раковины пройдет в считанные секунды. Такое самодельное средство отлично справляется с жиром и другим мусором, оседающим на поверхности труб.
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