Всего лишь один продукт заменит дорогие пятновыводители: свежий аромат обеспечен

Речь идет о лимонном соке. Он отлично отбеливает и даже употребляется в неких коммерческих моющих средствах. Однако, если вы предпочитаете натуральные средства, а не дорогие магазинные продукты, лимонный сок можно использовать для стирки белья. Он выведет пятна от вина, фруктов, губной помады, ржавчины и даже плесени.

Почему он работает? Всё благодаря высокой концентрации мягкой кислоты. Он отличается низким уровнем pH, а также обладает антибактериальными свойствами. А еще лимоны не наносят никакого вреда ткани и дарят ей приятный свежий аромат цитрусовых.

Часто на одежде появляются пятна от фруктов и ягод, довольно сложно удалить. Лимонный сок справится с ними через несколько минут. Смешайте 2/3 стакана воды и 1/3 стакана лимонного сока. После этого аккуратно протрите пятна раствором. Когда сок размоет пятно, поместите вещь в стиральную машину и постирайте как обычно.

А еще лимонный сок отлично справляется с желтыми пятнами. Возьмите этот продукт и нанесите на одежду, затем оставьте вещь на целый день на солнце. После этого постирайте ее руками или в стиральной машинке.

Чтобы белые вещи снова засияли белой красотой, смешайте лимонный сок и соль. Нанесите на пятна сначала сок, затем насыпьте немного соли, аккуратно вотрите смесь, а затем смойте водой. Повторяйте процедуру, пока пятно полностью не исчезнет. Затем дайте вещи высохнуть и постирайте в стиральной машинке.

Лимонный сок можно смешивать и с пищевой содой. Это будет действительно мощное пятновыводитель, которое справится даже с кофе или чаем. А еще такая смесь нейтрализует запах.

Если на одежде появились пятна плесени, используйте лимонный сок и соль. Из этих ингредиентов следует приготовить смесь, похожую на пасту. Затем нанести на все пятна, повесить одежду на солнце, чтобы она высохла, а затем дальше постирать в горячей воде.

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