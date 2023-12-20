Всего лишь один секретный ингредиент – идеальная яичница-болтунья готова

Вы никогда не догадаетесь, что, по мнению известного повара, можно добавить к яичнице-болтунье, чтобы сделать ее вкус идеальным.

Известная шеф-повар из Австралии Мэгги Бир (Maggie Beer) рассказала о секретном ингредиенте, который она всегда добавляет во время приготовления яичницы-болтуньи. И это достаточно неожиданный продукт.

Сначала для приготовления идеальной яичницы-болтуньи, Бир разбивает в горшок четыре яйца и тщательно взбивает их венчиком. Затем она солит будущее блюдо и добавляет 1/3 стакана сливок.

И только после этого приходит черед ее секретного ингредиента. Мэгги Бир объяснила, что она очень любит добавлять к яичнице-болтунье натертую апельсиновую кожуру. Хотя такой ингредиент, кажется, совсем не подойдет к яйцам, однако он помогает полностью раскрыть вкус блюда, сделать его уникальным.

При этом Бир рассказала, чем дольше апельсиновая шкурка пробудет в смеси для яичницы-болтуньи, тем вкуснее получится блюдо. Поэтому она берет целый апельсин и натирает на терку кожицу прямо в горшок с другими ингредиентами.

После этого повар тщательно перемешивает все компоненты болтовки яичницы венчиком, разогревает сковородку, смазывает ее сливочным маслом и выливает туда смесь. Жарить болтунью нужно всего лишь несколько минут и не забывать постоянно помешивать лопаткой. Подать яичницу можно, например, на тосте с маслом, добавив немного перца.

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