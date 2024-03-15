Всего лишь одна фраза покажет, что человек не хочет с вами общаться: самая популярная отговорка

Психологи утверждают, что эта популярная отговорка практически всегда указывает на то, что с вами не хотят общаться.

Хотя эта отговорка имеет несколько вариаций, но ее смысл остается неизменным и примерно выглядит так: "Я занят, давай как-нибудь в другой раз". Чем чаще вы ее слышите от своих друзей, знакомых, родных, тем меньше хочется делиться с человеком переживаниями, эмоциями, действиями, мыслями и, банально, временем.

Дело не в том, что человек действительно настолько занят, что не может уделить минуту времени другому, особенно если он испытывает к этому лицу симпатию или дружбу.

Конечно, каждый из нас хотя бы раз в жизни был столь загружен работой и другими делами, но для своих близких или любимых мы всегда находим время для того, чтобы увидеться, поговорить за чашкой кофе или даже просто позвонить и спросить о том, как они себя чувствуют. .

И если человек по своей неорганизованности может забыть поздравить с днем рождения, перезвонить или опоздать на встречу, то постоянная занятость указывает именно на то, что он не испытывает теплых чувств к вам и не хочет общаться.

Интересно, что психологи также выделяют такие признаки того, что человек не желает с вами разговаривать. Прежде всего, она будет читать сообщения будто бы между строк. Чаще всего, когда вам долго отвечают на сообщения или не звонят по телефону после пропущенного звонка, это означает, что вы не интересны собеседнику.

На нежелание общаться может указывать и тон собеседника. Он будет раздражен. Если человек искренне заинтересован в разговоре с вами, его голос будет звучать вежливо. А еще, говорят эксперты, люди, не желающие с вами общаться, не будут смотреть в глаза. Их взгляд будет бродить по компнату или то и дело падать на часы.

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