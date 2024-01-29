Всего лишь одна вещь поможет продлить свежесть продуктов в холодильнике: она есть на каждой кухне

Если необходимо увеличить срок хранения продуктов в холодильнике, особенно свежесть овощей, следует воспользоваться одной хитростью.

Весь секрет в одном единственном продукте, который точно есть на каждой кухне. Речь идет об самой обычной соль.

Чтобы этот ингредиент сработал так, как нужно, насыпьте небольшое количество соли в миску или другую емкость и поставьте в холодильник. Рекомендуется размещать ее в ящике для хранения овощей, если вы хотите, чтобы они дольше оставались свежими.

Почему соль хорошо работает? Она является естественным абсорбентом, эффективно и надежно поглощающим излишки влаги, образующиеся внутри холодильника.

Благодаря такой простой хитрости ваши овощи будут дольше оставаться свежими и вкусными.

А еще соль в холодильнике помогает уничтожить все неприятные запахи, которые могут появляться внутри и портить аппетитный аромат продуктов и блюд.

Для увеличения полезного эффекта добавьте к соли небольшое количество молотой корицы, хорошо перемешайте и поставьте на полку в холодильнике.

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