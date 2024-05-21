Всего несколько капель этого удобрения и спатифиллума будет "благодарить" пышным цветением

Спатифиллум очень популярно комнатное растение, ведь оно неприхотливо в уходе и имеет изысканную внешность. Чтобы наслаждаться его пышным цветением, важно вносить правильные удобрения. И это не обязательно должна быть магазинная химия.

Дома вы можете приготовить очень простое, но эффективное удобрение. Для него возьмите шкурку из одного банана, 500 мл воды, скорлупу от 2-3 яиц и 1 ч. ложку меда.

Перед приготовлением подкормки тщательно помойте кожуру банана и яичные скорлупы. Поместите его в емкость, залейте водой и добавьте мед. Накройте крышкой и оставьте в теплом месте на 2-3 дня. В этот период смесь будет бродить и напитать воду полезными веществами.

По истечении срока процедите жидкость через марлю, чтобы убрать скорлупу и кожуру банана. Концентрат следует хранить в холодильнике в герметичной емкости.

Перед внесением удобрений в грунт разведите его с водой (1:10) и полейте раствором спатифиллум. Повторять процедуру нужно раз в неделю.

Чтобы усилить эффект использования такого домашнего удобрения, можете добавить к нему другие натуральные компоненты, в частности, кофейную гущу или древесную золу. Не нужно перекармливать растение, особенно в зимний период, когда оно отдыхает. Если заметили какие-либо негативные изменения, сразу прекратите подкормку.

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