Всего несколько проверенных методов: пух в пуховике больше не будет сбиваться в кучу во время стирки

Пожалуй, хотя бы раз в жизни каждый из нас сталкивался с проблемой, когда пуховик сбивается после стирки. Однако первоначальный вид ему вернуть нетрудно. Нужно знать всего несколько способов.

Теннисные мячики в стиральной машине

Положите в барабан 2-3 теннисных мячика (или небольшие деревянные кубики) вместе с пуховиком. Эксперты утверждают, что они помогут разбить комочки пуха, не давая ему сбиваться.

Не забудьте после стирки выбрать режим "сушки" чм "отжим", добавить снова теннисные мячики и еще раз прокрутить пуховик в стиральной машине.

Массаж куртки на плечиках

Повесьте пуховик на плечики и осторожно руками взбейте пух. Особое внимание уделяйте тем местам, где он уже собрался в комочки. Чаще такое происходит в нижней части изделия.

Вынесите на морозный воздух

В морозную погоду зимой вывешивайте пуховик на балкон или выносите на улицу. Замерзая, пух становится более эластичным, поэтому он лучше распределяется.

Что еще нужно знать, чтобы пух в пуховике не сбивался

В первую очередь, важно всегда оставлять место в барабане стиральной машины. Если вы перегрузите его, то пуховик и теннисные мячики не могут свободно перемещаться внутри.

Также обязательно используйте деликатные моющие средства, которые не повреждают структуру пуха.

Нельзя сушить пуховик на батарее, ведь тепло может повредить пух. Такие вещи можно высушивать только на открытом воздухе.

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