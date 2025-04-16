Всего один бюджетный продукт — и муравьи исчезнут из вашего сада: что нужно сделать

Манка — безопасное средство борьбы с муравьями, которое не вредит животным, детям и растениям. / © Credits

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Борьба с муравьями на приусадебном участке может длиться годами. Часто приходится применять химикаты, мышеловки и народные средства, но желаемый результат так и не приходит. Однако все больше хозяев обращают внимание на манку — простое, дешевое и экологическое средство, доказавшее свою эффективность.

Об этом пишет USETI.org.ua.

Использование манной крупы – это безопасная альтернатива ядам, которые могут навредить домашним животным, детям и даже урожаю. В отличие от химии, манка не портит почву и не вредит растениям, поэтому ее можно использовать без боязни.

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Как работает метод

Все просто: муравьи поедают манку, после чего крупа набухает в их желудке и приводит к их гибели. Достаточно рассыпать манку в местах скопления насекомых: у муравейника, на тропах или внутри гнезда.

Чтобы повысить эффективность, манку можно подсластить – добавить немного сахарной пудры, варенья, кваса, сладкой воды или компота. Это сделает приманку более привлекательной, и муравьи сами будут затягивать ее в гнездо.

Первые результаты заметны уже через 5 дней, хотя метод считается профилактическим. Но, по словам огородников, эффект может приятно удивить.

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