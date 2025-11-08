Всего один ингредиент из вашей кухни поможет освежить ковер и убрать неприятный запах

Ковёр / © unsplash.com

Содержать ковры в идеальной чистоте — настоящий вызов, особенно когда дома есть дети или животные. Даже после регулярной уборки в них могут оставаться неприятные запахи. Однако как показала популярный блогер из TikTok, решить эту проблему можно без всякой химии — с помощью одного ингредиента.

Об этом сообщило издание Express

Блогер из TikTok, известная под ником Cleaning with Lily, поделилась в видео лайфхаком, который стал вирусным. Она продемонстрировала, как посыпает ковер обычной пищевой содой, оставляет на полчаса, а затем убирает пылесосом. По словам автора, этот простой прием помогает избавиться от остаточных запахов и сделать воздух в комнате более свежим.

Пищевая сода, или бикарбонат натрия, известна своими дезодорирующими и абсорбирующими свойствами. Она поглощает неприятные запахи, очищает ворс и безопасна для большинства типов тканей. Именно поэтому ее часто используют не только в кулинарии, но и в быту — для чистки холодильников, мебели или ковров.

Такой метод стал особенно популярным среди пользователей, которые ищут экологичные решения для уборки. Простой ингредиент из кухонного шкафа оказался эффективной альтернативой дорогим ароматизаторам и специальным спреям для ковров.

