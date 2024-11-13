Всего один ингредиент изменит вкус салата из капусты: будете готовить каждый день

Свежая капуста – это вкусно и полезно. Многие люди едят салаты из капусты прямо с маслом и солью. Но его очень просто сделать более вкусным, если добавить только один ингредиент. Что добавляют опытные повара, чтобы улучшить салат из капусты?

Салат из капусты будет иметь непревзойденный вкус, если добавить к нему яблоко. Сначала сочетание может показаться странным, но стоит попробовать хотя бы раз, чтобы почувствовать идеальный вкус. В ресторанах часто добавляют этот фрукт в салаты, это делает блюдо изысканным.

Особенности приготовления салата из капусты и яблоком

Капусту нужно нарезать тоненькими полосками, чтобы она лучше пропиталась соком и стала еще более нежной. Чем тоньше порезать, тем лучше будет результат.

Чтобы размягчить капусту, после нарезки хорошенько помять ее руками, добавив щепотку соли.

Яблоко нужно брать зеленого сорта, кисло-сладкого по вкусу.

Яблоко лучше натереть на большой терке или порезать очень тонкой соломкой. Чтобы оно не потемнело, сбрызнуть его лимонным соком, который к тому же придаст салату приятную свежесть.

Для заправки лучше всего использовать качественное оливковое масло первого холодного отжима. Можно взять и обычную подсолнечную. К маслу добавить немного молотого перца.

По желанию можно добавить свежую зелень, семена подсолнечника.

Читайте также: