Как избежать грязи на носках / © unsplash.com

Особенно часто их надевают детям на праздники и утренники — так малыши выглядят празднично и аккуратно. Но есть одна проблема: белые носки очень быстро пачкаются, особенно в области пяток, и после 3–4 раз часто их уже невозможно отчистить.

Что делать? Есть простой лайфхак, который поможет сохранить белоснежными носки намного дольше.

И самое интересное — вам понадобится только лак для волос! Абсолютно любой, даже самый дешевый. Перед тем как надеть носки, немного сбрызните их лаком и просушите феном. Все — теперь к вашим носкам не пристанет ни одно грязное пятнышко, даже если гулять по улице без обуви.

Как это работает? Лак образует на ткани невидимую пленку, отталкивающую пыль и грязь. В результате носки остаются белоснежными, а стирать их после этого можно гораздо реже. Пятки останутся чистыми, как будто вы только что приобрели новую пару.