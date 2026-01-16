Уход за розами зимой / © pexels.com

Реклама

Опытные садоводы предупреждают: именно в январе нужно сделать один простой, но очень важный шаг, способный подарить вашим кустам шанс на пышное цветение весной.

Почему розы гибнут зимой

Главный враг этих нежных красавиц — влага. Когда почки перемерзают, они становятся хрупкими, трескаются и отмирают. Постоянные перепады температуры заставляют корни то замерзать, то оттаивать, из-за чего под грунтом накапливается холодная вода. Это приводит не только к повреждению растения, но и к загниванию корней и появлению грибковых болезней, которые могут остаться в клумбе надолго.

Секретный трюк от садоводов

Садовник и основатель The Fabulous Garden Дженнифер Арнотт советует воспользоваться специальными защитными колпаками для роз — так называемыми rose cones или rose huts. Они изготовлены из пенопласта или подобных материалов и имеют куполообразную форму. Именно эти простые «домики» способны стать надежным щитом от морозов и спасти ваши розы от гибели.

Реклама

Защитный колпак — зимний щит для роз

Специальные колпаки накрывают кусты, создавая барьер от снега, льда и пронизывающего ветра. Внутри образуется микроклимат с более теплым воздухом, берегущий нежные почки и корни от промерзания.

Как правильно установить колпак:

Перед накрытием следует аккуратно убрать сухие или поврежденные ветки. Но делать сильную обрезку в январе небезопасно — мороз может серьезно травмировать растение.

Если здоровые побеги мешают, их лучше собрать вместе и обвязать веревкой.

Колпак ставят поверх куста и засыпают его грунтом. Важно, чтобы земля была рыхлой и не мерзлой. Если она замерзла — занесите в помещение, дайте оттаять и только тогда используйте.

Не стоит наполнять колпак компостом, соломой или листьями — они привлекают грызунов, которые могут повредить стебли.

Всего несколько минут работы — и ваши розы получат надежную защиту от самых суровых зимних недель. Весной они быстрее восстановятся, подарят множество здоровых почек и порадуют обильным, роскошным цветением.