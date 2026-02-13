Как заставить спатифиллум цвести / © pexels.com

Что делать в таком случае, узнавали эксперты издания Express. Профессиональные садоводы уверяют: спатифиллум — растение достаточно неприхотливое. И чаще всего для пышного цветения требуется лишь один важный шаг — правильно организовать поливку.

И дело совсем не в том, как часто или обильно поливать растение — здесь все зависит от размера куста, условий в комнате и времени года. Самое главное — качество воды.

Оказывается, водопроводная вода часто вредит спатифиллуму. Через фтор и хлор, которые добавляют при очистке, кончики листьев подсыхают, зелень становится хрупкой, а цветение исчезает. Растение не погибает мгновенно, но со временем вода низкого качества накапливает в почве вредные вещества.

Эксперты советуют выбирать фильтрованную воду, из которой удалены все агрессивные минералы. Также хорошо подходит дождевая вода — мягкая, естественно сбалансированная и полезная для растения.

Если же нет возможности использовать фильтр, достаточно дать водопроводной воде отстояться 24 часа в открытой емкости. Хлор испарится, тяжелые дольки осядут на дно, а верхний слой воды станет безопасным для вашего спатифиллума. Именно этот простой прием поможет сохранить листья здоровыми и стимулировать появление новых цветов.