Всего один трюк вернет свежесть и чистоту вашим подушкам — без щетки и стиральной машины

Как вернуть подушкам свежесть и чистоту, не используя стирку?

Чистота постельного белья – это залог крепкого и здорового сна. Однако с течением времени подушки теряют свой объем и белый цвет. Для освежения не всегда можно воспользоваться стиральной машиной. Однако не следует переживать. С помощью одного простого рецепта вы сможете быстро вернуть белье подушкам без стиральной машины и щетки.

В первую очередь, нужно сделать специальный раствор. Для этого подготовьте:

5 литров теплой воды;

1 столовую ложку соды;

1 стакан уксуса;

1 столовая ложка шампуня или жидкого мыла.

Эти компоненты можно найти в каждом доме. Сочетаясь, они образуют мощное пятно, желтизну и неприятный запах.

Как почистить подушки без стиральной машины / Фото: Unsplash

Дальше все достаточно просто. Сначала проверьте подушку на наличие повреждений, ведь даже из-за малейших дырочек может теряться наполнитель, что усугубит ситуацию. Если обнаружили – аккуратно их зашейте.

Теперь можете погружать подушку в подготовленный раствор. Оставьте на 30–40 минут. Не забывайте иногда переворачивать подушку и слегка мяты для лучшего проникновения средства.

После этого нужно всего-навсего прополоскать вещь в чистой воде, осторожно отжать (не скручивайте), чтобы не повредить структуру наполнителя.

Оставьте подушку на свежем воздухе или в теплом месте без прямых солнечных лучей, чтобы она высохла. Регулярно взбивайте, чтобы вернуть объем. С помощью такого способа вы сможете восстановить внешний вид подушки, удалить аллергены и пылевые клещи, улучшить запах и в целом продлить срок использования.

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