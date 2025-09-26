- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 48
- Время на прочтение
- 2 мин
Всего один цветок — и белокрылка исчезнет из сада на расстоянии 30 метров
Опытные садоводы раскрыли секрет растения, эффективно отпугивающего белокрылку. Достаточно нескольких кустов по краям участка — и навсегда забудете о назойливых вредителях.
Если вы сталкивались с белокрылкой, то точно знаете, какой это настоящий мрак для сада. Эта мелкая, но наглая вредительница буквально «высасывает» соки из растений, оставляя их пожелтевшими, ослабленными и подавленными. Особенно страдают помидоры, огурцы и капуста — там белокрылка чувствует себя как дома. Но опытные садоводы советуют не бросаться сразу на химию: существует простой и естественный способ защиты — посадить цветок-хранителя, отпугивающего вредителя сама по себе. Идеальный выбор — агератум.
Это волшебное растение известно своими пушистыми “вязаными” шариками голубого, розового или белого цвета. Но ее красота — не единственное: агератум справляется как природный инсектицид и особенно эффективен против белокрылки.
Выращивать агератум очень просто, даже для новичков. Семена сеют весной, в марте-апреле, в теплице или на подоконнике, потому что цветок любит тепло. Почва нужна обычная, рыхлая, с добавлением песка. Полив не требует особенностей — растение любит влагу, но без излишества.
Лестница появляется за 7–14 дней. Когда ростки окрепнут, их можно пикировать в горшки, а на открытый участок высаживать в мае-июне, внимательно следя, чтобы не было холодных скачков температуры. Место лучше выбрать солнечное, с легкой тенью в обеденную жару, а расстояние между кустиками — 20–25 см.
Уход за агератумом минимален: подкармливать раз в месяц обычными комплексными удобрениями, обрезать сухие веточки для более пышного цветения. Чтобы эффективно отпугивать белокрылку, придерживайтесь простой схемы: одно растение на три квадратных метра — и насекомое убегает, “подняв белый флаг”.
Агератум цветет весь сезон до осени, радует глаз своими пушистыми сине-фиолетовыми шариками и превращает ваш сад в оазис красоты и покоя без вредителей.