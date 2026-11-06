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ТСН в социальных сетях

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Категория
Разное
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Всего одна чайная ложка: какой ингредиент сделает кофе слаще и ароматнее

Всего одна чайная ложка меда может изменить вкус утреннего кофе. Этот продукт придает напитку нежную сладость, а также содержит антиоксиданты и другие полезные вещества.

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Фото автора: София Бригадир София Бригадир
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Кофе с медом

Кофе с медом / © pexels.com

Обычная чашка кофе может раскрыть новые вкусовые оттенки, если вместо сахара добавить в нее мед. Этот натуральный подсластитель не только смягчает горечь напитка, но и содержит антиоксиданты и другие биологически активные соединения.

Об этом пишет польское издание Chillizet.

Кофе обычно пьют с молоком, сахаром или специями, в частности с корицей, кардамоном или ванилью. При этом мед, который традиционно добавляют в чай, также хорошо сочетается с этим напитком. Достаточно одной чайной ложки, чтобы придать кофе нежную сладость и легкий аромат.

Чем полезен кофе с медом

Мед содержит антиоксиданты, минералы, ферменты и другие биологически активные вещества. Некоторые из его компонентов обладают потенциальными антибактериальными свойствами.

В то же время мед не стоит считать значительно более полезной заменой обычного сахара. Он также содержит простые сахара и является довольно калорийным продуктом, поэтому его рекомендуется употреблять в умеренных количествах.

Как правильно добавлять мед в кофе

Приготовить такой напиток несложно. Мед подходит как для растворимого, так и для заварного кофе. Его также можно добавлять в эспрессо или напитки из автоматической кофемашины.

Сначала нужно приготовить кофе обычным способом и дать ему немного остыть. После этого добавить чайную ложку натурального меда и тщательно перемешать до полного растворения.

Не рекомендуется добавлять мед в очень горячий кофе, поскольку высокая температура может снижать активность некоторых ферментов и влиять на отдельные компоненты продукта, чувствительные к нагреванию.

Напомним, ранее исследование показало, что умеренное употребление кофе может быть связано с более низким риском хронической болезни почек и образования камней. Однако результат зависит от количества кофеина, состояния здоровья и индивидуальной чувствительности организма.

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