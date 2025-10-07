Один трюк, помогающий сэкономить топливо / © unsplash.com

Секрет экономии топлива скрыт в правильном использовании автоматической коробки — независимо от того, это классический гидротрансформатор, робот или вариатор.

Почему “автомат” увеличивает расход топлива

Когда автомобиль двигается в режиме “D”, электроника постоянно готова к быстрому ускорению. Даже легкое нажатие педали газа вызывает:

мгновенное понижение передачи;

рост оборотов двигателя до 4000-5000 об/мин;

увеличение расхода топлива на 30–40%.

Больше всего это заметно при обгонах на трассе, когда коробка без надобности сбрасывает с 6-й на 4-ю передачу.

Рабочий метод: фиксация передачи

Решение невероятно простое:

На трассе переключитесь в ручной режим (M/S). Зафиксируйте самую высокую передачу (5-ю или 6-ю). На панели приборов вместо “D” появится цифра.

Это предотвращает самопроизвольное понижение передачи при легкой подгазовке. Система будет оставаться в экономическом режиме, экономя до 0,7 л/100 км.

Важные нюансы безопасности

Во время обгонов возвращайтесь в режим “D” для резкого ускорения.

Электроника защищает двигатель — если обороты падают ниже критических, коробка сама переключит передачу.

Оптимальные обороты для экономии: 2000–3000 об/мин.

В чем выгода: реальные цифры

При годовом пробеге 25 000 км экономия составит:

175 литров бензина (0,7 л × 25 000/100);

около 10 278 грн (при цене 95-го бензина 58,73/литр);

увеличение ресурса автоматической коробки передач благодаря щадящему режиму работы.

Проверенный метод не требует никаких затрат или модернизаций авто. Достаточно изменить привычку управления — и разницу почувствуете уже во время первой поездки по трассе за городом. Экономия топлива перестает быть мифом и превращается в приятную реальность.