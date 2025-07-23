Чем полить борщевик, чтобы он засох. / © Pixabay

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Оказывается, что борщевик — это совсем не непобедимый монстр. Ведь, говорят эксперты, у него есть слабое место. Это растение опасается одного обычного продукта, который есть фактически на каждой кухне. Речь идет об обычной поваренной соль.

Чтобы соль подействовала, сорняк нужно сначала срезать под самый корень, а затем засыпать срез 1 ст. ложкой соли.

В первую очередь, борщевик следует срезать при самой почве. Очень важно не оставить ни одного листика. Конечно, чем растение младше, тем быстрее оно погибнет после обработки солью. Продукт нужно сыпать только на стебель, иначе вы можете испортить землю.

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Если борщевик еще молод, он погибнет через несколько дней после обработки. Для старого растения понадобится ориентировочно 14 дней. Иногда бывает, что корень не умирает даже после обработки солью. Не стоит паниковать. Обработайте борщевик снова, пока корневая система полностью не истощится.

Конечно, работать с этой сорной травой можно только в защитной одежде (перчатках, длинных брюках, очках, маске). Ведь, если на кожу попадет сок борщевика, а вы будете находиться на солнце, то на ней появятся ожоги.