Как сохранить рукава пуховика чистыми / © pexels.com

Зимой пуховики защищают нас от холода, но быстро впитывают пыль, грязь с улицы, следы крема для рук, косметику и даже духи. Особенно страдают рукава, манжеты и воротнички — они темнеют быстрее всего. Но есть эффективные способы избежать этих неприятностей.

Как предотвратить потемнение рукавов

Эксперты отмечают: легче предупредить проблему, чем потом долго бороться с ее последствиями. Перед надеванием пуховика нанесите на запястье и нижнюю часть ладони тонкий слой прозрачного барьерного средства. Это может быть антисептик или крем для рук без масла и пигмента. Такая незаметная пленка защищает ткань от пота и грязи, предотвращая появление пятен.

Еще один лайфхак: еженедельно протирайте манжеты мицеллярной водой. Она эффективно растворяет пыль, косметику и другие загрязнения. Если ваш пуховик из матовой ткани, старайтесь минимизировать контакт рук с рукавами — такая ткань быстрее накапливает грязь.

Что делать, если рукава уже потемнели

Эксперты химчистки советуют: не пытайтесь оттирать пятна агрессивно. Растирание только усугубит ситуацию. Лучше замочить загрязненные участки в растворе с пенным очистителем. Это поможет вернуть рукавам чистоту и аккуратный вид без риска повредить ткань.