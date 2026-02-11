ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
162
Время на прочтение
1 мин

Всего одно средство — крысы и тараканы мгновенно исчезают из курятника: проверенные реально работающие зимние методы

Зимой куры проводят много времени в замкнутом курятнике, что делает их уязвимыми к вредителям. Не только крысы, но и тараканы могут быстро атаковать помещение, если не принять превентивные меры. Главное — сделать так, чтобы эти незваные гости даже не приближались к птице.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Как избавиться от крыс, мышей и тараканов в курятнике

Как избавиться от крыс, мышей и тараканов в курятнике / © Pixabay

Чтобы грызуны не проникали внутрь, внимательно проверьте все углы и уголки. Заделайте дыры, щели закройте герметично и натяните металлическую сетку – это надежный барьер для вредителей. Кормушки следует располагать на возвышении, чтобы крысам было сложнее добраться до корма.

Природные ароматы также эффективно отпугивают крыс. Мята, полынь, бархатцы и кошачья мята — эти запахи грызуны не переносят. Достаточно разложить сухие охапки этих растений на полу курятника, и шансов на появление нежелательных гостей станет гораздо меньше.

Дополнительно можно обработать щели керосином или уксусом , но только снаружи, чтобы не навредить птице. Если планируете устанавливать ловушки, размещайте их вне жилья кур, чтобы петухи и куры не травмировались.

Для тараканов ключевым является соблюдение чистоты. Не оставляйте на полу зерно, крошки и остатки корма, регулярно мойте кормушки и поилки – желательно каждый день.

Неприятные для тараканов растения тоже пригодятся. Веточки лавровых листьев, огуречные кожуры, чесночная шелуха или опрыскивание уголков маслом мяты или эвкалипта помогут защитить курятник от насекомых.

Дата публикации
Количество просмотров
162
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie