Как избавиться от крыс, мышей и тараканов в курятнике / © Pixabay

Чтобы грызуны не проникали внутрь, внимательно проверьте все углы и уголки. Заделайте дыры, щели закройте герметично и натяните металлическую сетку – это надежный барьер для вредителей. Кормушки следует располагать на возвышении, чтобы крысам было сложнее добраться до корма.

Природные ароматы также эффективно отпугивают крыс. Мята, полынь, бархатцы и кошачья мята — эти запахи грызуны не переносят. Достаточно разложить сухие охапки этих растений на полу курятника, и шансов на появление нежелательных гостей станет гораздо меньше.

Дополнительно можно обработать щели керосином или уксусом , но только снаружи, чтобы не навредить птице. Если планируете устанавливать ловушки, размещайте их вне жилья кур, чтобы петухи и куры не травмировались.

Для тараканов ключевым является соблюдение чистоты. Не оставляйте на полу зерно, крошки и остатки корма, регулярно мойте кормушки и поилки – желательно каждый день.

Неприятные для тараканов растения тоже пригодятся. Веточки лавровых листьев, огуречные кожуры, чесночная шелуха или опрыскивание уголков маслом мяты или эвкалипта помогут защитить курятник от насекомых.