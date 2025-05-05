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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
225
Время на прочтение
2 мин

Всего пять этих действий и вы забудете, что такое проволочник или сорняки на огороде: они спасут урожай картофеля

Нежелательные "гости" на огороде — дело не выбора, а реальность каждого сезона. Но именно действия хозяина определяют, останутся ли вредители и сорняки, или они уступят место здоровой и щедрой растительности. Узнайте, как навсегда устранить проволочников и сдержать рост сорняков.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Как легко и быстро избавиться от проволочника и сорняков на огороде

Как легко и быстро избавиться от проволочника и сорняков на огороде / © unsplash.com

Чтобы получить отличный урожай картофеля, необходимо заранее позаботиться о выборе качественных семенных клубней и о надлежащей подготовке почвы.

Вредители, часто атакующие картофель, могут стать серьезной проблемой, с которой нелегко справиться. Один из старинных методов, рекомендованный опытными огородниками, включает использование проверенного "дедовского способа" для борьбы с проволочником — личинкой жука-щелкуна, который портит клубни и делает их непригодными для хранения и употребления.

Борьба с сорняками является не менее важным этапом подготовки к посадке картофеля. Они не только истощают землю, но и создают идеальные условия для размножения вредителей и болезней.

Процесс подготовки начинается еще зимой, и здесь на помощь приходит луковая шелуха, которую собирают и хранят до весны. Во время посадки картофеля ее следует добавлять к каждой лунке. Это естественный защитник, содержащий полезные вещества, способные снижать активность вредных микроорганизмов, укреплять иммунитет растений и улучшать развитие корневой системы.

Для борьбы с проволочниками и сорняками поможет еще одно растение — фацелия. Она растет быстро и эффективно снижает количество вредителей на участке. После посадки картофеля следует рассыпать семена фацелии (две горсти на сотку), а когда она вырастет, ее нужно вырвать и разложить вдоль рядов. Для повышения эффективности этого метода можно добавить горчичный порошок (500 г), который в сочетании с фацелией дает мощную защиту от вредителей. Если повторять этот процесс несколько лет, проволочники могут полностью исчезнуть с вашей земли.

Также есть другие действенные методы. Одним из них является высаживание сидератов, помогающих отпугивать вредителей. Кроме того, если уменьшить кислотность почвы с помощью извести, доломитовой муки или древесной золы можно значительно снизить популяцию вредных организмов. Огородники также рекомендуют использовать раствор марганцовки или аммиачной воды для еще большего эффекта.

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Дата публикации
Количество просмотров
225
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