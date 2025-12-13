Всего три ингредиента: следы от пригорания исчезнут, а ваша духовка будет сиять – как новая

Духовка. / © Фото из открытых источников

Духовка – это один прибор, чистка которого может стать настоящей головной болью. Пригоревший жир на противнях, решетках и стенах часто невозможно удалить. Хозяйки обычно используют агрессивные химические средства, но иногда даже они не помогают. Впрочем, существует более безопасный, но ничем не хуже трюк.

О безопасном и эффективном трюке, который вернет блеск вашей духовке и декам, сообщает ресурс Kobieta w INTERIA.PL .

Для очистки духовки следует использовать пищевую соду и перекись водорода. Если смешать эти два ингредиента в правильных пропорциях, то получится паста, которая смягчит пригоревшие пятна на противнях и внутри прибора. Затем делайте «скребок» из алюминиевой фольги, чтобы удалить стойкие пятна.

Самые сложные пятна, остающиеся в духовке после приготовления – это не что иное, как обугленные остатки жира и белка, которые полимеризуются при выпекании и прочно прилипают к металлу. Важно регулярно удалять даже самые маленькие пятна, потому что со временем их будет еще труднее удалить.

Что нужно сделать, чтобы очистить духовку и противень:

Смочите поверхность противней и духовки горячей водой. Смешайте 3 столовых ложки пищевой соды с несколькими каплями перекиси водорода в миске до образования густой пасты. Нанесите средство на пятна и подождите не менее часа. После этого возьмите кусок фольги и скатайте его в шарик. Потрите противень и духовку внутри алюминиевым скребком круговыми движениями, чтобы удалить грязь. Промойте противень под водой с моющим средством для посуды.

