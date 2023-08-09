Всего за 10 минут: как отмыть газовые конфорки от жира и сделать их снова блестящими

Конфорки на газовой плите также нужно очищать от брызгающего жира во время приготовления пищи. Делать это рекомендовано хотя бы один раз в месяц, чтобы содержать кухню в чистоте. Как отмыть газовые конфорки с помощью простого средства?

Наверное, многие согласятся, что отмывать газовую плиту — это еще и дело. Но, оказывается, грязь из конфорок можно без проблем удалить, используя простое средство, которое найдется на каждой кухне.

Как отмыть газовые конфорки

В первую очередь нужно аккуратно снять решетки с газовой плиты. Теперь у вас есть доступ к конфоркам, которые также нужно снять и сложить в достаточно глубокую миску. Подойдет любая емкость, которую не используют для приготовления пищи.

Затем возьмите 2 столовых ложки лимонной кислоты, засыпьте конфорки и залейте сверху кипятком. Лимонная кислота достаточно эффективно и быстро расщепляет жир и другие отложения на поверхности. Если конфорки еще не сильно загрязнились, одной такой процедуры будет вполне достаточно. Грязь просто отслоится и отойдет сама.

Как приготовить домашнее средство для чистки газовой плиты

Если конфорки уж очень запачкались и обычная лимонная кислота не помогает их отчистить, можете приготовить такой раствор:

2 столовые ложки соды;

1 столовая ложка перекиси водорода;

1 чайная ложка любого моющего средства.

Все ингредиенты смешайте так, чтобы образовалась густая смесь. При помощи старой зубной щетки нанесите ее на конфорки. Помните, что эту процедуру лучше проводить в резиновых перчатках. Паста отлично растворяет грязь и жир. Ее можно даже использовать, чтобы отмыть труднодоступные места на самой газовой плите.

Важную роль в этом средстве играет сода, которая размягчает пятна и удаляет загрязнение. Средство для мытья посуды нужно здесь, чтобы справиться с жиром, а перекись водорода дезинфицирует поверхность.

Чем еще полезно такое средство

Если вы приготовили слишком много средства, не беспокойтесь. Его можно перелить в герметичную емкость и хранить до луны.

Им можно очищать санузел, труднодоступные места на столешнице и т.д.

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