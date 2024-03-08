Вселенская родительская поминальная суббота в 2024 году: когда, что можно и нельзя делать

Уже завтра, 9 марта, верующие будут поминать усопших родственников и знакомых. В родительские поминальные субботы запрещено веселье и развлечения, день лучше провести в молитве.

В этот день также посещают службу в храме, молятся и организуют семейный поминальный обед. По возможности важно посетить кладбище, зажечь лампадки и принести на могилы родных цветы.

Мясопустная вселенская родительская суббота: история, традиции

Прежде всего, во Вселенскую родительскую поминальную субботу в церквях проводят специальные богослужения, во время которых священник читает молитвы за всех христиан. Также верующие просят Бога, чтобы он успокоил души усопших, сжалился над ними и отпустил им все земные грехи.

Наши предки по славянской традиции выпекали в этот день блины. Первую хозяйку обязательно клали перед иконами, а второй — на подоконник. Остальные относили родственникам и отдавали бедным. В доме убирали, чтобы вечером устроить поминальный обед, на который приглашали всю семью. На столе традиционно стояло много блюд, но основным считалась кутья. Также важно, чтобы количество блюд было нечетным.

Кутью на поминальную субботу готовили сладкой из цельных зерен пшеницы или другой крупы (в зависимости от региона), добавляя изюм, орехи, мед.

Как правильно поминать усопших: что можно и нельзя делать

В канун родительской поминальной субботы, то есть в пятницу вечером, в храмах служат небольшую панихиду. В субботу утром – заупокойную Божественную литургию, а после нее уже всеобщую панихиду.

В этот день верующие поминают своих умерших родителей. Для этого священнику дают записки с именами близких усопших, чтобы те помолились за упокой души. Не стоит чрезмерно унывать, но и нельзя веселиться. Нужно помолиться Господу и поблагодарить его за то, что он отпустил грехи усопших близких.

При необходимости священники не запрещают заниматься физическим трудом или домашними делами. Главное – сначала посетить богослужение в храме, помолиться и посетить кладбище.

Какую молитву нужно читать в поминальную субботу

Умилосердись, Господи Иисусе Христе, над душами тех, которые уже за гробом, но еще нуждаются в очищении, чтобы в огне терпения и мучения была им возвращена одежда святости. Вспомни, Господи, что Ты для их искупления принял человеческое тело и стал одним из нас. Помилуй их плач и молитвы, которые возносят к Тебе, и отпусти им наказание их. А то, чего им недостает для постижения вечного счастья, дополни Твоими заслугами и заслугами Твоей Пресвятой Матери и всех святых. Подай им Твою спасительную руку и введи их в светлые места прохлады, отдыха и покоя.

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