Вселенская родительская суббота в 2026 году: дата, как правильно поминать родных

Это не просто день памяти родных — общецерковное единение, когда молитва охватывает всех людей, независимо от времени их жизни или места захоронения.

Вселенская родительская суббота приходится на 14 февраля 2026 года.

Этот день станет возможностью остановиться среди ежедневной суеты, посетить заупокойную службу и зажечь свечу памяти. Соблюдение древних обрядов в этот день считается знаком уважения к своим корням и шагом к внутренней гармонии.

Что означает Вселенская мясопустная родительская суббота

День называют Вселенским, ведь церковь призывает молиться за всех живших на земле христиан. Он получил еще одно название — мясопустная, потому что приходится на неделю перед Масленицей, последнее время, когда по уставу разрешено употреблять мясные блюда перед Великим постом. Духовный смысл праздника состоит в том, что любовь не ограничивается земной жизнью. Молитва за умерших — это акт милосердия, который помогает душам обрести покой, а живым — очистить мысли и сердце.

Как правильно поминать родных в этот день

Главным местом для верующего в субботу утром является храм. Поминовение начинается еще накануне, в пятницу вечером, во время большой панихиды (парастаса).

Основные действия верующего:

Поминальные записки: Имена умерших пишут в падеже, вспоминая тех, кто был крещен. Принесение продуктов: На «канун» традиционно приносят постные блюда — хлеб, крупы, масло, фрукты, печенье. Это символ милостыни и памяти об умерших. Свеча памяти: Зажженная свеча возле распятия символизирует веру в бессмертие души и свет Божий.

После службы принято посещать кладбища, приводить в порядок могилы после зимы, если позволяет погода. В то же время церковь отмечает: главное — молитва в храме.

Поминальный обед: что готовят

После возвращения из церкви семьи собираются за поминальным столом. Центральным блюдом является кутья (коливо) — отварные зерна пшеницы или риса с медом, маком и орехами. Зерно символизирует воскресение, мед — сладость вечной жизни. По традиции также готовят блины, первые из которых посвящают памяти усопших. Обед должен проходить спокойно, без излишеств и громких разговоров.

Чего избегать во Вселенскую субботу

Чтобы день оставался духовно чистым, важно соблюдать определенные запреты: