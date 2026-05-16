Вселенская Троицкая поминальная суббота в 2026 году: дата, молитвы и традиции упоминания умерших

В 2026 году Троицкая поминальная суббота приходится на 30 мая. Это одна из двух Вселенских родительских суббот в православном календаре вместе с Мясопусной, которую празднуют 14 февраля.

В эти дни церковь призывает верующих к особой совместной молитве за всех усопших — как за родных, так и за тех, о ком некому помолиться.

Что означает Троицкая поминальная суббота

Троицкая родительская суббота имеет особое духовное значение. Считается, что молитва в этот день накануне Сошествия Святого Духа имеет особую силу для очищения и упокоения душ умерших.

Церковь отмечает: это день не только памяти, но и духовного единения живых и умерших в молитве.

Богослужение перед Троицей

Накануне, в пятницу вечером, в храмах служит парастас — заупокойное богослужение за всех усопших.

В самую Троицкую поминальную субботу совершается Божественная литургия и всеобщая панихида, во время которой священники и верующие совместно молятся за упокой душ умерших.

Как правильно поминать в Троицкую субботу

В этот день традиционно:

подают поминальные записки с именами умерших;

посещают храм и участвуют в молитве;

упорядочивают могилы и украшают их зеленью;

посещают кладбища.

Поминальная трапеза должна быть сдержанной, без алкоголя — главный упор делается на молитве и памяти, а не на застолье.

Что можно и нельзя делать

Церковь призывает воздержаться от:

распитие алкоголя на кладбищах;

оставление пищи и напитков на могилах;

громких застолий у мест захоронений;

осуждение умерших в разговорах.

Поминальный обед лучше провести дома, а часть блюд традиционно отдать тем, кто в этом нуждается.

В то же время, работа в этот день не запрещена, но верующих призывают сохранять тишину, покой и духовную сосредоточенность.

Народные приметы на 30 мая

В народе с Троицкой поминальной субботой связывают несколько примет:

дождь этого дня — к урожайному лету с грибами и ягодами;

посеянный ячмень обещает хороший урожай.

На следующий день после поминальной субботы, 31 мая 2026 года, православные празднуют Святую Троицу (Зеленые праздники) — один из самых больших христианских праздников года.

Молитва на Троицкую поминальную субботу

Господи Боже Всеблагий, даруй нам силу сохранить в памяти образов рабов Твоих (имена умерших), отошедших из мира сего.

Пусть их память будет благословлена нами, их близкими.

Позволь нам вспоминать их с любовью и благодарностью за все, что они сделали для нас при жизни.

Просим Тебя, Милостивый Боже, услышь нашу молитву и помилуй души умерших.

