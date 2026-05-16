Вселенская Троицкая поминальная суббота в 2026 году: дата, молитвы и традиции упоминания умерших
В этот день верующие традиционно молятся об упокоении душ всех умерших, независимо от родства.
В 2026 году Троицкая поминальная суббота приходится на 30 мая. Это одна из двух Вселенских родительских суббот в православном календаре вместе с Мясопусной, которую празднуют 14 февраля.
В эти дни церковь призывает верующих к особой совместной молитве за всех усопших — как за родных, так и за тех, о ком некому помолиться.
Что означает Троицкая поминальная суббота
Троицкая родительская суббота имеет особое духовное значение. Считается, что молитва в этот день накануне Сошествия Святого Духа имеет особую силу для очищения и упокоения душ умерших.
Церковь отмечает: это день не только памяти, но и духовного единения живых и умерших в молитве.
Богослужение перед Троицей
Накануне, в пятницу вечером, в храмах служит парастас — заупокойное богослужение за всех усопших.
В самую Троицкую поминальную субботу совершается Божественная литургия и всеобщая панихида, во время которой священники и верующие совместно молятся за упокой душ умерших.
Как правильно поминать в Троицкую субботу
В этот день традиционно:
подают поминальные записки с именами умерших;
посещают храм и участвуют в молитве;
упорядочивают могилы и украшают их зеленью;
посещают кладбища.
Поминальная трапеза должна быть сдержанной, без алкоголя — главный упор делается на молитве и памяти, а не на застолье.
Что можно и нельзя делать
Церковь призывает воздержаться от:
распитие алкоголя на кладбищах;
оставление пищи и напитков на могилах;
громких застолий у мест захоронений;
осуждение умерших в разговорах.
Поминальный обед лучше провести дома, а часть блюд традиционно отдать тем, кто в этом нуждается.
В то же время, работа в этот день не запрещена, но верующих призывают сохранять тишину, покой и духовную сосредоточенность.
Народные приметы на 30 мая
В народе с Троицкой поминальной субботой связывают несколько примет:
дождь этого дня — к урожайному лету с грибами и ягодами;
посеянный ячмень обещает хороший урожай.
На следующий день после поминальной субботы, 31 мая 2026 года, православные празднуют Святую Троицу (Зеленые праздники) — один из самых больших христианских праздников года.
Молитва на Троицкую поминальную субботу
Господи Боже Всеблагий, даруй нам силу сохранить в памяти образов рабов Твоих (имена умерших), отошедших из мира сего.
Пусть их память будет благословлена нами, их близкими.
Позволь нам вспоминать их с любовью и благодарностью за все, что они сделали для нас при жизни.
Просим Тебя, Милостивый Боже, услышь нашу молитву и помилуй души умерших.