Всем украинским водителям приготовиться: в ПДД могут появиться новые штрафы, которые не минуют никого

Предлагается всех водителей, трижды нарушивших соответствующее правило, лишать права на вождение до 1 года. Однако, в законопроекте № 12 172 дополнительно прописали и норму, что при "малозначном нарушении" права не будут отбираться.

Следовательно, народные депутаты хотят дополнить статью 122 Кодекса Украины об административных правонарушениях новой нормой (она предусматривает повышение штрафа за повторное нарушение ПДД). Если водитель нарушает правила проезда пешеходным переходом, перекрестками или обгона на желтый сигнал светофора, а также не предпочитает пешеходов на нерегулируемых переходах, и был при этом уже оштрафован за это само правонарушение в течение года, то он может получить штраф в размере 60 необлагаемых налогом минимумов доходов (а это 1020 гривен).

В случае, когда водителя в течение одного года штрафовали за равные правонарушения уже дважды, предлагается увеличить штраф до 2550 гривен и лишить его водительских прав на срок от 6 месяцев до одного года.

К тому же невозможно будет уже ограничиться только устным предупреждением — согласно изменениям в статью 22 КУоАП. Рассмотрение случаев повторных правонарушений падает на плечи Национальной полиции и военной инспекции по безопасности дорожного движения Военной службы правопорядка ВСУ. Протоколы будут составлять должностные лица этих органов. Дела будут рассматриваться в суде.

Как отмечают авторы законопроекта, только за 2022 год в Украине было обнаружено (после проведения анализа международных исследований и национальных практик стран ЕС общественной организацией), что в нашей стране инструменты влияния на несколько раз нарушителей водителей развиты недостаточно. Вот почему следует пересмотреть подход к этому и усилить ответственность.

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