Всем водителям важно знать: что означает наклейка под капотом в виде фары с процентами

Многие водители, по-видимому, обращали внимание на наклейку под капотом с изображением фары и цифрами. Однако мало кто думал, что она значит.

Даже в руководстве по эксплуатации автомобиля не всегда найдется информация о назначении этой наклейки, хотя она может быть полезна водителям.

На наклейке указан параметр, который в официальной документации называют "снижение луча главных фар". Это понижение означает, что верхний предел светового пучка становится ниже по мере того, как автомобиль удаляется от объекта. Этот показатель помогает правильно учесть изменение высоты света в зависимости от типа оптики автомобиля.

Например, если на наклейке указано 1,3%, то при удалении на метр световой пучок опустится на 13 см ниже уровня фар. Используя такую формулу, можно вычислить снижение луча на любом расстоянии: на 5 метрах – 65 см, на 10 метрах – 130 см.

Наклейка под капотом автомобиля 1,3% / Фото: Фото из открытых источников

Эта информация, несомненно, интересна, но зачем она нужна обычному автовладельцу? На самом деле, этот параметр очень важен, так как помогает правильно настроить фары. Если фары направлены слишком высоко, они могут ослеплять встречных водителей, а если слишком низко – ограничить видимость.

Зная показатель снижения луча, можно самостоятельно проверить настройку фар без специального оборудования. Для этого нужно найти ровную площадку перед стеной, измерить расстояние от автомобиля до стены, рассчитать необходимое понижение по формуле и проверить, соответствует ли реальный результат. При необходимости можно сразу отрегулировать фары.

Обратите внимание, что измерения производятся с пустым автомобилем и в наивысшем положении корректора фар, ведь он компенсирует просадку задней части авто при загрузке. Когда задняя часть опускается, световой пучок поднимается и его можно снизить с помощью корректора.