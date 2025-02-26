Всемирно известный нейрохирург объяснил, почему после травмы головы человек может потерять память

Британский нейрохирург и автор бестселлеров Генри Марш, подтвердивший научные факты о физических упражнениях и мозге, рассказал, что происходит в мозге человека после травмы, которая вызывает обморок и потерю памяти.

Своим опытом он поделился в интервью Маричке Падалко.

Марш объяснил, что все зависит от характера травмы. Самая распространенная тупая травма – когда человек бьется головой о пол или получает удар во время дорожно-транспортного происшествия.

"Память может полностью исчезнуть. Это, вероятно, потому, что мозг имеет миллиарды волокон, маленьких проводов, которые соединяют все клетки мозга. Если вы сильно потрясли голову или ударили ее, эти дротики могут порваться, и поэтому люди, получившие серьезную тупую травму, не помнят. Может быть, это можно восстановить? Не совсем, но с меньшими травмами память может улучшиться, и это, как правило, со временем", - отметил он.

▶️ Полное интервью можно посмотреть на YouTube-канале Марички Падалко: ЩО З ТРАМПОМ І ПУТІНИМ? НЕЙРОХІРУРГ МАРШ ПРО ТЕ, ЯК ФУНКЦІОНУЄ МОЗОК ЛЮДЕЙ І ДИКТАТОРІВ

Напомним, Генри Марш поделился, почему мы так мало знаем о человеческом мозге. По словам нейрохирурга, мозг – еще большая загадка науки.

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