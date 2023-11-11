Всему голова: какой хлеб полезнее, сколько его можно съедать в день и чем заменить

У многих украинцев с детства сохранилась привычка есть все блюда с хлебом. Ну а те, кто пытается придерживаться разных диет, вообще часто отказываются от этого продукта. Можно ли каждый день есть хлеб и чем его заменить?

Сначала необходимо разобраться, что это за продукт такой — хлеб. Диетологи отмечают, что это прекрасный источник пищевых волокон, углеводов, витаминов группы В, макро- и микроэлементов, в частности селена, магния и железа. Однако мало кто догадывается, что хлеб считается не добавкой, а полноценным блюдом.

Чаще традиционный хлеб изготовляют из пшеничной или ржаной муки, воды, соли, дрожжей. Также существуют отдельные виды из кукурузной или ячменной муки.

Какой хлеб лучше всего есть

Для начала нужно сравнить хлеб из пшеничной муки высшего сорта и цельнозерновую (используется полноценная мука грубого помола). На 100 г средними показателями будут следующие (пшеничный – цельнозерновой):

калорийность: 266 килокалорий — 213 килокалорий;

белки: 7,64 г — 5,88 г;

жиры: 3,29 г — 0,96 г;

углеводы: 50,61 грамм – 45, 23 грамма.

Какой хлеб лучше всего есть / Фото: ТСН.ua

Что касается питательности, специалисты утверждают, что наибольшее количество полезных веществ содержится в изделиях без дрожжей, которые приготовлены из цельного зерна с добавлением отрубей.

А вот из простого белого хлеба практически ничего нельзя получить, потому что в нем отсутствуют и клетчатка, и полезные вещества.

Также, по мнению диетологов, лучше выбирать не "чистый хлеб", а с разными добавками, например, сухофруктами, орехами, семенами, приправами. Они помогают обогатить организм.

Какой хлеб полезен, а какой нет

Теперь рассмотрим пользу и ущерб наиболее популярным видам хлеба среди украинцев.

Черный (ржаной)

Помогает снизить вес и концентрацию сахара в крови. Способствует профилактике ожирения и развитию диабета II типа. Но его нельзя есть при обострении хронических заболеваний желудка, пищевода, двенадцатиперстной кишки, людям с лишним весом и ожирением.

Цельнозерновой

Помогает снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения, сахарного диабета, проблем с ЖКТ. Придает длительное чувство насыщению. Стимулирует работу полезной микрофлоры кишечника, чем укрепляет иммунитет и уменьшает воспалительные процессы в организме. В нем содержатся сложные углеводы, благодаря которым организм получает серотонин.

Однако его не следует потреблять, если у вас есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, при наличии индивидуальной непереносимости глютена или злаков.

Белый

Уделяет энергии тем, кто ведет активный образ жизни. Но такой хлеб практически является пустыми углеводами, которые легко усваиваются, а потому он повышает риск развития сахарного диабета.

Бородинский

Он содержит большое количество клетчатки, поэтому помогает мягко очистить стенки кишечника и способствует своевременному выведению каловых масс. Поддерживает состав микрофлоры. Он противопоказан при ожирении и в периоды обострения заболеваний желудочно-кишечного тракта.

На заквасти

Какой хлеб полезен, а какой нет / Фото: Pexels

Помогает снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, снижает концентрацию сахара в крови. Его можно использовать для профилактики развития сахарного диабета II типа. В нем много клетчатки, поэтому он полезен всем, кто ведет активный образ жизни. Способствует похудению.

Однако, если есть его слишком много, он может активизировать процесс гниения и брожения в кишечнике. В результате вы получите вздутие, повышенное газообразование, диарею. Людям с нарушениями иммунитета употреблять нужно с осторожностью. Не рекомендуется есть натощак.

С отрубями

Отруби усиливают пользу клетчатки, поэтому такой хлеб помогает поддержать стабильное пищеварение и способствует очищению организма от токсинов. Дополнительно снижает риск диабета и инсульта. Однако его нельзя употреблять во время обострения панкреатита, гастрита, колита или язвы желудка.

Кукурузный

Его можно использовать даже при непереносимости глютена и давать детям от 7-летнего возраста. В нем содержатся антиоксидантные компоненты, помогающие бороться с раковыми опухолями и положительно влияющие на зрение. Кукурузная мука защищает от сахарного диабета II типа. Однако его нельзя есть при обострении хронических патологий пищевода, двенадцатиперстной кишки и желудка. Также такой хлеб увеличивает вязкость крови.

Гречневый

Он содержит меньше углеводов, клетчатки, почти не содержит сахара и не содержит глютена. Однако следует контролировать количество кусочков, чтобы не получить отрицательные реакции со стороны организма.

Сколько хлеба можно есть в день

Нет определенного количества, которое могли бы придерживаться и здоровые люди, и те, кто имеет определенные проблемы со здоровьем. Тем более что все виды хлеба также имеют свои плюсы и минусы.

Специалисты советуют прислушиваться к своему организму и решать самим, сколько и какой хлеб есть. Учитывать нужно общее состояние, наличие заболеваний, образ жизни. Поэтому можно сказать, что суточная норма хлеба показатель условный.

Но при покупке, обращайте внимание на состав продукта. Диетологи советуют выбирать хлеб с высоким содержанием пищевых волокон и низким содержанием насыщенных жиров, быстрых углеводов, сахара.

Хорошо, если в нем дополнительно будут витамины, минералы, отруби.

А если вам все же хочется определить какое-то определенное количество, то большинство диетологов склонны советовать употреблять не больше 1-3 ломтиков в день. Но даже эта доза варьируется.

Что лучше есть вместо хлеба: альтернативы

Что лучше есть вместо хлеба / Фото: pixabay.com

Чтобы было вкусно, полезно и безопасно, диетологи рекомендуют присмотреться к некоторым альтернативам:

лаваш – в нем содержится меньше калорий и он чрезвычайно питателен;

хлебцы — следует внимательно читать состав, чтобы там не было сахара, трансжиров, шоколада;

салатные листья – буквально все можно завернуть в свежий салатный лист, а в некоторых бургерных даже предлагают бургеры без булочки, но с салатными листьями;

цуккини – главное обжарить его с обеих сторон и вы можете класть сверху все, что угодно.

А как же крекеры и печенье? Специалисты утверждают, что у них чаще калорийность выше, чем в хлебе, а еще довольно трудно разобраться в их составе. Поэтому от печенья и крекеров лучше отказаться.

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