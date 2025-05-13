Предсказание экстрасенса: встреча Зеленского с Путиным в Стамбуле оказалась под угрозой срыва — вероятно, Путин не приедет. / © pravoslavie.ru

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Украинский экстрасенс Роман Завидовский предположил, что встреча президента Украины Владимира Зеленского с кремлевским лидером Владимиром Путиным в Стамбуле, о которой активно говорят в политических кругах, может не состояться.

Об этом он заявил в новом видео на своем канале.

По словам Завидовского, по расписанию карт, которое он провел, «шансы на встречу есть «, однако определенные знаки указывают на потенциальный срыв.

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«Эта карта указывает на пренебрежительное и несерьезное отношение. Есть риск, что встреча будет отменена в момент», — отметил экстрасенс.

В расписании также появились пятерка червя (разочарование), пятерка бубновая (разорение) и король бубновый (сильный мужчина). Завидовский объяснил, что это свидетельствует об угрозе срыва договоренностей и, вероятно, об участии вместо Путина кого-то другого, возможно, Лаврова, Пескова или Медведева.

«Я не вижу, чтобы сам Путин приехал. Возможно, появится кто-нибудь из его доверенных лиц, но лично он — вряд ли», — подытожил он.

Напомним, ранее мы писали, что нумерологи объяснили, почему Путин избрал именно 15 мая для переговоров.

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