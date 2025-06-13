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Вступительная кампания в киевские вузы на бюджет в 2025 году: каких проходных баллов ожидать абитуриентам

Вступительная кампания 2025 года: ориентировочные проходные баллы в вузе Киева

Автор публикации
Фото автора: Анна Носова Анна Носова
Вступительная кампания 2025

Вступительная кампания 2025

Вступительная кампания 2025 обещает быть очередным испытанием для абитуриентов, мечтающих получить высшее образование за средства государства. Конкуренция за бюджетные места в высших учебных заведениях Киева традиционно остается высокой, особенно на престижных и востребованных специальностях. Учитывая тенденции предыдущих лет, будущим студентам следует заранее ознакомиться с ориентировочными проходными баллами и стратегиями поступления.

Общие тенденции и ожидаемые баллы

По данным образовательных порталов, в частности Освіта.ua, рейтинговый балл для поступления в столичные вузы в 2025 году, по предварительным прогнозам, будет колебаться от 118 до 165 баллов. Хотя точные проходные баллы формируются только после завершения вступительной кампании и зависят от многих факторов (количества поданных заявлений, результатов НМТ/ВНО, объемов государственного заказа), ожидается, что показатели этого года будут примерно на уровне прошлого года.

Специальности с повышенными требованиями

Для ряда специальностей традиционно устанавливаются повышенные требования к минимальному конкурсному баллу. Это связано с их высокой популярностью и большой конкуренцией. Абитуриенты, которые планируют вступать в такие направления, должны иметь рейтинговый балл не ниже 150. К ним относятся:

  • Медицинские специальности — «Стоматология», «Медицина», «Педиатрия», «Фармация, промышленная фармация», «Медицинская психология».

  • Правовые и международные специальности — «Право», «Международное право», «Международные отношения».

  • Управленческие специальности — «Публичное управление и администрирование».

Эти специальности требуют не только высоких баллов, но и значительную подготовку и осознанный выбор.

Ориентировочные проходные баллы в ведущие вузы Киева (по данным прошлого года)

Чтобы лучше ориентироваться в конкурсной ситуации, следует обратить внимание на проходные баллы прошлых лет, ведь они являются индикатором уровня конкуренции.

Высшие проходные баллы:

  • Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко — 165,81 балла

  • НТУУ «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского» — 162,25 балла

  • Университет «Киевская школа экономики» — 161,16 балла

  • Национальный университет «Киево-Могилянская академия» — 156,58 балла

  • Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца — 148,87 балла

  • Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана — 140,29 балла

  • Киевский национальный университет строительства и архитектуры — 140,23 балла

  • Киевский столичный университет имени Бориса Гринченко — 140,16 балла

  • Государственный торгово-экономический университет — 140,00 балла

  • Киевский национальный лингвистический университет — 139,95 балла

Заведения с более низкими проходными баллами

Для абитуриентов, чей конкурсный балл может быть ниже, существуют учебные заведения, где требования к поступлению в бюджет менее строги.

  • Киевский профессиональный колледж прикладных наук — 118,53 балла

  • Киевский профессиональный колледж туризма и гостиничного хозяйства — 120,53 балла

  • Киевская муниципальная академия музыки им. Р.М. Глиера — 126,45 балла

  • Национальная музыкальная академия имени П.И. Чайковского — 126,77 балла

  • Киевская муниципальная академия эстрадного и циркового искусств — 127,50 балла

Эти учреждения могут быть хорошей альтернативой для тех, кто стремится получить специализированное образование или начать обучение по профессиональному младшему бакалавриату.

Важные нюансы вступительной кампании 2025 года

  • Количество бюджетных мест зависит от объемов государственного заказа, определяемого Кабинетом Министров Украины. В настоящее время проект постановления об объемах госзаказа еще находится в стадии обсуждения в Министерстве образования и науки и Министерстве экономики. Однако уже сейчас очевидно, что приоритет будет предоставлен специальностям, связанным с восстановлением страны и ее инфраструктуры, а также естественным наукам.

Ожидается большой государственный заказ на:

  • Инженерные специальности: архитектура, строительство, транспортные технологии.

  • Естественные науки : физика, химия, математика.

Это свидетельствует о стратегическом подходе государства к подготовке специалистов, необходимых для будущего развития Украины.

  • Абитуриенты имеют право подать документы в пять учреждений высшего образования на бюджетную форму обучения (приоритетные заявления) и десять заявлений на платную форму обучения.

Рекомендации для поступающих

  • Тщательно изучайте правила приема выбранного вуза и специальности.

  • Следите за обновлениями на официальных сайтах высшего образования и Министерства образования и науки Украины. Информация о проходных баллах, объемах госзаказа и условиях поступления может изменяться.

  • Рассмотрите возможность подачи заявлений на разные специальности и в разные вузы, чтобы увеличить свои шансы на поступление.

Вступительная кампания — это ответственный этап, и хорошо спланированная стратегия поможет вам достичь желаемой цели.

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