Вступительная кампания в киевские вузы на бюджет в 2025 году: каких проходных баллов ожидать абитуриентам

Вступительная кампания 2025

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Вступительная кампания 2025 обещает быть очередным испытанием для абитуриентов, мечтающих получить высшее образование за средства государства. Конкуренция за бюджетные места в высших учебных заведениях Киева традиционно остается высокой, особенно на престижных и востребованных специальностях. Учитывая тенденции предыдущих лет, будущим студентам следует заранее ознакомиться с ориентировочными проходными баллами и стратегиями поступления.

Общие тенденции и ожидаемые баллы

По данным образовательных порталов, в частности Освіта.ua, рейтинговый балл для поступления в столичные вузы в 2025 году, по предварительным прогнозам, будет колебаться от 118 до 165 баллов. Хотя точные проходные баллы формируются только после завершения вступительной кампании и зависят от многих факторов (количества поданных заявлений, результатов НМТ/ВНО, объемов государственного заказа), ожидается, что показатели этого года будут примерно на уровне прошлого года.

Специальности с повышенными требованиями

Для ряда специальностей традиционно устанавливаются повышенные требования к минимальному конкурсному баллу. Это связано с их высокой популярностью и большой конкуренцией. Абитуриенты, которые планируют вступать в такие направления, должны иметь рейтинговый балл не ниже 150. К ним относятся:

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Медицинские специальности — «Стоматология», «Медицина», «Педиатрия», «Фармация, промышленная фармация», «Медицинская психология».

Правовые и международные специальности — «Право», «Международное право», «Международные отношения».

Управленческие специальности — «Публичное управление и администрирование».

Эти специальности требуют не только высоких баллов, но и значительную подготовку и осознанный выбор.

Ориентировочные проходные баллы в ведущие вузы Киева (по данным прошлого года)

Чтобы лучше ориентироваться в конкурсной ситуации, следует обратить внимание на проходные баллы прошлых лет, ведь они являются индикатором уровня конкуренции.

Высшие проходные баллы:

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко — 165,81 балла

НТУУ «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского» — 162,25 балла

Университет «Киевская школа экономики» — 161,16 балла

Национальный университет «Киево-Могилянская академия» — 156,58 балла

Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца — 148,87 балла

Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана — 140,29 балла

Киевский национальный университет строительства и архитектуры — 140,23 балла

Киевский столичный университет имени Бориса Гринченко — 140,16 балла

Государственный торгово-экономический университет — 140,00 балла

Киевский национальный лингвистический университет — 139,95 балла

Заведения с более низкими проходными баллами

Для абитуриентов, чей конкурсный балл может быть ниже, существуют учебные заведения, где требования к поступлению в бюджет менее строги.

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Киевский профессиональный колледж прикладных наук — 118,53 балла

Киевский профессиональный колледж туризма и гостиничного хозяйства — 120,53 балла

Киевская муниципальная академия музыки им. Р.М. Глиера — 126,45 балла

Национальная музыкальная академия имени П.И. Чайковского — 126,77 балла

Киевская муниципальная академия эстрадного и циркового искусств — 127,50 балла

Эти учреждения могут быть хорошей альтернативой для тех, кто стремится получить специализированное образование или начать обучение по профессиональному младшему бакалавриату.

Важные нюансы вступительной кампании 2025 года

Количество бюджетных мест зависит от объемов государственного заказа, определяемого Кабинетом Министров Украины. В настоящее время проект постановления об объемах госзаказа еще находится в стадии обсуждения в Министерстве образования и науки и Министерстве экономики. Однако уже сейчас очевидно, что приоритет будет предоставлен специальностям, связанным с восстановлением страны и ее инфраструктуры, а также естественным наукам.

Ожидается большой государственный заказ на:

Инженерные специальности: архитектура, строительство, транспортные технологии.

Естественные науки : физика, химия, математика.

Это свидетельствует о стратегическом подходе государства к подготовке специалистов, необходимых для будущего развития Украины.

Абитуриенты имеют право подать документы в пять учреждений высшего образования на бюджетную форму обучения (приоритетные заявления) и десять заявлений на платную форму обучения.

Рекомендации для поступающих

Тщательно изучайте правила приема выбранного вуза и специальности.

Следите за обновлениями на официальных сайтах высшего образования и Министерства образования и науки Украины. Информация о проходных баллах, объемах госзаказа и условиях поступления может изменяться.

Рассмотрите возможность подачи заявлений на разные специальности и в разные вузы, чтобы увеличить свои шансы на поступление.

Вступительная кампания — это ответственный этап, и хорошо спланированная стратегия поможет вам достичь желаемой цели.

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