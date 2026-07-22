Вторая волна плодожорки: почему конец июля является самым опасным периодом для яблочного сада

Яблоневая плодожорка

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Уборка первых урожаев и легкое количество червоточин на опавших яблонях часто создают обманчивое ощущение, что ситуация в саду полностью контролируется. Однако расслабляться раньше времени не стоит, ведь вторая генерация яблоневой плодожорки способна уничтожить до 90 процентов урожая. Если первое поколение вредителей обычно повреждает только четверть плодов в июне, то второе поколение разворачивает массовый приступ в разгар лета, превращая большие налитые яблоки в червивую и гнилую массу.

Почему летняя волна плодожорки гораздо опаснее

Массовый лет бабочек второго поколения яблоневой плодожорки обычно приходится именно на двадцатые числа июля. По наблюдениям агрономических служб и практикующих садоводов, в этот период на феромонные ловушки в садах часто фиксируется от 20 до 25 бабочек за короткий промежуток времени, что ярко свидетельствует о массовом нападении вредителя.

Главная сложность этого периода состоит в том, что лет второго поколения накладывается на завершение первого. Поэтому в кроне деревьев одновременно развиваются все стадии насекомых — от свежих яиц до взрослых гусениц. Одна самка способна отложить от 40 до 120 яиц, а любая отдельная гусеница способна повредить от 3 до 5 плодов за сезон. Она глубоко вгрызается внутрь яблока, аккуратно укупоривает вход обгрызками и питается мякотью в течение целого месяца, в результате чего налитый плод стремительно теряет товарный вид и полностью загнивает изнутри.

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Яблоневая плодожорка

Химические обработки и сроки защиты сада от плодожорки

Борьба со вторым поколением требует четкого соблюдения сроков, поскольку главный удар наносится в период массового возрождения гусениц — примерно через неделю-десять дней после пика лета бабочек. Опоздание на несколько дней приводит к тому, что вредители уже скрываются внутри плодов, где инсектициды на них не действуют.

Для обработки в наших условиях используют доступные разрешенные препараты:

Контактно-кишечные средства типа «Амплиго» или «Калипсо», которые эффективно уничтожают молодых гусениц.

Системные препараты типа «Конфидора Макси», обеспечивающие длительную защиту в течение нескольких недель.

Быстродействующие средства типа «Вертимек» или «Прованто Маки».

Поскольку жизнь поколений растянута во времени, одной обработки недостаточно. Защиту обязательно повторяют через 8-10 дней, а препараты дежурят во избежание выработки стойкости у вредителя, строго соблюдая сроки ожидания до сбора урожая.

Биологические методы и ловушки без химии

Если до сбора урожая остается меньше месяца или есть желание избежать применения ядохимикатов, используют альтернативные методы сдерживания:

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Феромонные ловушки дезориентируют самцов, оставляя самок неоплодотворяющими (развешивают одну ловушку на 5-6 деревьев, меняя капсулу ежемесячно).

Ловчие пояса из гофрированного картона с клеем, наложенные на стволы на высоте 30 сантиметров, вылавливают мигрирующих гусениц.

При использовании биологических методов важно соблюдать простое правило. феромонные ловушки никогда нельзя размещать рядом с зонами обработки инсектицидами, поскольку резкие химические запахи способны отпугивать бабочек от ловушек. Системное сочетание правильно установленных феромонных ловушек, ловчих поясов и своевременных обработок позволяет сохранить до 90 процентов чистых и здоровых яблок даже во время летнего нашествия вредителей.

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