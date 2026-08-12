Второе дыхание для огурцов в августе: как продлить плодоношение до самых холодов

Огурцы

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Август — это критический месяц для огурцов в открытом грунте. Растения постепенно переходят в режим истощения: ночи становятся более прохладными, а частые дожди и обильные росы провоцируют активацию болезней и вредителей. Однако, если вовремя принять правильные меры, кусты можно перезапустить, защитить от грибков и получить новую волну щедрого урожая.

Вот подробный и проверенный алгоритм действий по спасению и стимуляции огуречных грядок в конце лета от опытных огородников.

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Сделайте это в августе, чтобы продлить плодоношение огурцов

Удаление нижних листьев

Первым шагом к спасению растения является санитарная стрижка, которую советуют проводить обязательно утром, чтобы за день солнце успело залечить все язвочки и предотвратить проникновение инфекций. Полностью обрывают нижние листья на кустах, а также убирают все листики, на которых есть хотя бы малейшие пятнышки или признаки повреждений. Уборка старых и больных листьев устраняет источник инфекции и открывает кустик для солнца и ветра, что обеспечивает необходимую вентиляцию.

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Прищипывание верхушки и стимуляция пасынков

Второй этап состоит в прищипывании главной верхушки куста на каждом растении, благодаря чему питание больше не тратится на бесконечный рост основного стебля вверх, а полностью устремляется на налив уже завязанных маленьких огурчиков, а также получает мощный толчок для развития боковых побегов.

В результате в каждом междоузлии начнут активно расти новые пасынки с крошечными огурчиками, и когда эти новые побеги достигнут второго-третьего листочка, их также советуют прищипнуть, чтобы успешно сформировать густой и урожайный куст.

Подкормка и стимуляция корневой системы

В августе огурцам нужна помощь со стороны корней, для чего вокруг каждого стебля насыпают слоем до 3 см качественный компост или плодородный грунт, хотя если на участке уже вносился перегной или чернозем, можно вполне обойтись обычной плодородной землей.

Перед самой подсыпкой почву вокруг куста слегка разрыхляют и немного поливают, после чего выкладывают компост и снова проводят увлажнение. Такая подсыпка провоцирует активный рост новых белых корешков у самого основания стебля, которые обеспечат полноценное питание для новой волны урожая.

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Кроме этого следует помнить о главном правиле полива, согласно которому в августе огурцы поливают исключительно теплой, нагретой на солнце водой, ведь холодная вода способна спровоцировать отмирание корневой системы и появление неприятной горечи в плодах.

Регулярный сбор урожая

В августе огурцы собирают каждые 2 дня, не разрешая им перерастать. Один оставленный на кусте перезревший зеленец способен затормозить развитие десятка новых завязей на боковых пасынках.

Защита от болезней: биологические препараты

Из-за частых дождей и перепадов температур в этот период активизируются опасные грибковые заболевания, в частности пероноспороз или ложная мучнистая роса, но поскольку урожай собирают постоянно, лучшим выбором становятся безопасные биопрепараты с нулевым сроком ожидания.

Для обработки по листу отлично подходит Фитохелп — высокоэффективный биологический фунгицид, содержащий концентрированные клетки полезной сенной палочки, выделяющей природные антибиотики для уничтожения спор грибков, причем опрыскивание проводят обязательно вечером для защиты препарата от ультрафиолета при температуре выше +18°C и ниже +30°C.

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Отдельно для обработки под корень используют триходермин, ведь грибок триходерма оздоравливает почву и уничтожает возбудителей корневых гнили, однако препараты триходермина и сенной палочки никогда не смешивают в одном растворе из-за конкуренции бактерий между собой.

Чтобы правильно приготовить и внести триходермин, 20 граммов препарата тщательно размешивают в 1 литре теплой нехлорированной воды наподобие колодезной или отстоянной, подогретой до 30°C, с помощью деревянной или пластиковой палочки, оставляют смесь в час с периодическим помешиванием для активации полезного раствора. литрами теплой воды и после перемешивания выливают под каждый куст на предварительно увлажненную почву по 1 литру рабочего раствора, дополнительно замульчировав соломой грядку для лучшего сохранения влаги.

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