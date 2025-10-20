Введение в храм Пресвятой Богородицы: история, обычаи и дата празднования в 2025 году по новому календарю

Введение в храм Пресвятой Богородицы 2025 года / © Фото из открытых источников

Среди двенадцатых праздников Введение Пресвятой Богородицы отличается особым спокойствием: это праздник без освящений, торжественных обрядов и сложных традиций.

Когда Введение в храм Пресвятой Богородицы 2025 по новому календарю

По новому лианскому календарю Введение Пресвятой Богородицы празднуют 21 ноября. Этот праздник символизирует начало духовной подготовки к приходу Спасителя и напоминает о чистоте, смирении и преданности, с которыми Пресвятая Богородица вошла в храм, чтобы посвятить себя служению Богу.

История праздника

Благочестивые отцы Пречистой Девы Марии, святые и праведные Иоаким и Анна, дожили до глубокой старости, но оставались бездетными. Они дали обет: если Господь дарит им ребенка, они посвятят Его служению Богу в храме Иерусалимском. За их большое терпение, непоколебимую веру и взаимную любовь, Господь услышал их просьбу — у святых супругов родилась дочь, которой ангел дал имя Мария, что в переводе с еврейского означает “надежда”.

Когда Марии исполнилось три года — возраст, когда по еврейскому закону ребенка отлучали от грудного кормления — родители решили выполнить свой обет. Трехлетняя Дева не только не боялась разлуки с родными и не плакала, а наоборот, с радостью приняла волю родителей и согласилась на служение в храме.

В сопровождении Иоакима и Анны, родственников и сверстниц из Назарета, с зажженными свечами в руках и пением псалмов, Марию привели в храм Господень. Праведные отцы духовно радовались, что удостоились принести Богу самый драгоценный дар — свою единственную дочь, которая стала Его служанкой.

Традиции и обряды праздника Введение во храм Пресвятой Богородицы

Введение в храм Пресвятой Богородицы — один из самых спокойных двенадцати праздников, однако его значение трудно переоценить. Оно напоминает о чистоте сердца, преданности Богу и готовности к служению.

Основной традицией этого дня является посещение храма. Верующие вспоминают детство Пресвятой Богородицы, ее преданность Господу и радость родителей, отдавших Ее на служение. Храмы наполняются светом свечей, а во многих общинах проводятся совместное чтение псалмов и молитв, посвященных Богородице.

Особенно уважаемы благословения детей. Родители приводят своих детей в храм, чтобы посвятить их Господу и просить здоровья и духовной защиты. Считается, что молитва в этот день особенно сильна и способна оберегать малышей от невзгод.

Хотя больших освящений или обрядовых действий, как в другие праздничные дни, здесь нет, семьи стремятся провести день в покое, молитве и добрых делах. Часто верующие посещают сиротские дома, помогают нуждающимся или устраивают небольшие акции милосердия — следуя примеру святой жизни Иоакима и Анны и их дочери.

Праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы учит терпению, любви к Богу и ближним, а его традиции сохраняют дух чистоты и духовного возвышения для каждой семьи.

Какую молитву читать в праздник Введение во храм Пресвятой Богородицы

О Всесвятая Дева, Царица Неба и земли, прежде всех веков избранная Невеста Божия, Ты в последнее время пришла в храм законный для помолвки Жениху Небесному!

Ты оставила людей и дом отца Своего, чтобы принести Себя в жертву — чистую непорочную — Богу. Ты первая дала обет постоянного девства. Помоги и нам хранить себя в чистоте и страхе Божием в течение всех дней жизни нашей, чтобы мы были храмами Духа Святого. Особенно помоги всем, кто в монастырях живут и обручили себя на служение Богу, подражать Тебе, в чистоте девства проводить жизнь свою, но с юных лет нести благое и легкое иго Христово, свято хранить обеты свои. Ты, Всечистая, проведшая все дни юности Своей в храме Господнем вдали от искушений мира сего, в постоянном молитвенном стоянии, во всяком телесном и духовном воздержании, помоги и нам отбивать от себя искушения враждебные, которые от тела, мира и дьявола приходят на нас с юных лет наших. Помоги нам побеждать их молитвой и постом. Ты, пребывая с ангелами в храме Господнем, украсилась всеми добродетелями, а больше всего смирением, чистотой и любовью, достойно воспитала Себя, чтобы быть готова вместить телом неуместное Слово Божие, позволь и нам, что гордостью одержимы, несдержанностью и ленивой, облечься во всякую помощь приготовил одежду свадебную для души своей и масло добрых дел, чтобы мы не нагими, а готовыми вышли навстречу бессмертному Жениху нашему и Сыну Твоему — Христу Спасителю и Богу нашему, и чтобы Он принял нас с разумными девами в райские дома, где со святыми сподобил нас. Святого Духа и Твое милостивое покровительство всегда, ныне и постоянно, и во веки веков. Аминь.