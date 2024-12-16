Введите в рацион кур один неожиданный продукт — начнут нестись, как летом: зимняя подкормка

Опытные птицеводы советуют обязательно добавить в зимний рацион кур яичную скорлупу. Она на 90% состоит из кальция и на 10% из разных минеральных веществ, в частности фтора, фосфора, меди.

Зимой яйценоскость кур значительно снижается из-за холодной погоды, короткого светового дня, стресса, а также нехватки питательных веществ.

Это не значит, что нужно просто разбить яйца, очистить скорлупу, высушить ее и измельчить, потому что в ней все равно останутся микроорганизмы, которые могут навредить здоровью птиц. Помните, что куры могут заболеть сальмонеллезом, если не обратить внимание на правилах подготовки.

Если вы используете для прикормки свежую скорлупу, перед высушиванием обязательно ее промойте пищевой содой, тогда выложите на противень и проколите в духовке.

С вареными яйцами проще, потому что во время приготовления все вредные бактерии уничтожаются. Для кур лучше измельчить яичную скорлупу до состояния песка или пыли., чтобы прикормка не напоминала курам скорлупу, иначе они начнут клювать собственные яйца.

Некоторые специалисты советуют ставить яичную скорлупу в духовку на 5 минут при температуре 100 градусов. Но лучше все же поставить температуру 140 градусов и оставить там скорлупу на 1 час.

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