Вы больше никогда не будете выбрасывать старые капроновые колготки: 5 способов применения в быту

Капроновые колготки, которые, казалось бы, отслужили свой срок, могут стать незаменимыми помощниками в хозяйстве.

Сообразительные хозяйки не выбрасывают старые капроновые колготки на помойку, потому что уже оценили универсальность этого материала и успешно используют его для решения бытовых проблем. Рассказываем о самых эффективных способах применения старых капроновых колготок в домашнем хозяйстве.

5 способов применения капроновых колготок в обиходе

Очистка стеклянных поверхностей. Эта вещь идеально подходит для мытья окон и зеркал, потому что капрон не содержит ворсинок, поэтому стеклянные поверхности остаются идеально чистыми, без разводов и мелких частиц. После протирания стекла колготами вы получаете безупречный результат, сравнимый с профессиональной чисткой.

Эта вещь идеально подходит для мытья окон и зеркал, потому что капрон не содержит ворсинок, поэтому стеклянные поверхности остаются идеально чистыми, без разводов и мелких частиц. После протирания стекла колготами вы получаете безупречный результат, сравнимый с профессиональной чисткой. Изготовление ароматизаторов. Из капроновых колготок можно сделать мешочки с ароматными травами. Такие саше эффективно освежают воздух как в помещении, так и в салоне автомобиля.

Из капроновых колготок можно сделать мешочки с ароматными травами. Такие саше эффективно освежают воздух как в помещении, так и в салоне автомобиля. Стиральные мешочки. В таких мешочках очень удобно стирать мелкие вещи – носки, резинки для волос, предметы с декоративными элементами, бюстгальтеры и т.д.

В таких мешочках очень удобно стирать мелкие вещи – носки, резинки для волос, предметы с декоративными элементами, бюстгальтеры и т.д. Подвязка для растений. Крепкие жгуты, изготовленные из капроновых колготок, идеально подходят для подвязки кустов, деревьев и цветов в саду. Они не только удобны, но и долговечны, будут служить вам на протяжении нескольких лет. С их помощью можно надежно закрепить как рассаду, так и ветки кустарников или плодовых деревьев.

Крепкие жгуты, изготовленные из капроновых колготок, идеально подходят для подвязки кустов, деревьев и цветов в саду. Они не только удобны, но и долговечны, будут служить вам на протяжении нескольких лет. С их помощью можно надежно закрепить как рассаду, так и ветки кустарников или плодовых деревьев. Хранение овощей. В капроновых колготках традиционно хранят лук и чеснок. Такие мешочки, подвешенные на стене, обеспечивают удобный доступ к продуктам и поддерживают чистоту, предотвращая разлетание шелухи и пыли по помещению.

Читайте также:

Какие продукты не нужно мыть перед приготовлением: советы экспертов

Как жарить, чтобы масло не забрызгивало всю плиту: полезны трюки, о которых мало кто знает