Вы будете поражены ответом: почему нельзя оставлять дверцу стиральной машины открытой

Многие открывают их, чтобы барабан высох внутри. Но, оказывается, так поступать не стоит.

Часто после завершения стирки дверцы стиральной машины оставляют открытыми. Считается, что так барабан высыхает быстрее и лучше, что предотвращает появление неприятных запахов и плесени. Однако это не совсем так.

Дверцы стиральной машины не только помогают закрыть барабан, они также защищают его от грязи, пыли и влаги. Если дверца стиральной машины будет постоянно открытой, в барабан попадет больше загрязнений, которые могут вызвать развитие грибков, бактерий и плесени. Это не только испортит внешний вид машины, но и ухудшит качество стирки и сократит срок службы техники.

Как правильно ухаживать за стиральной машиной

Если соблюдать несколько простых правил, то можно избежать проблем со стиральной машиной:

После каждой стирки протирайте резиновый уплотнитель и барабан тряпкой или салфеткой, так что вы будете удалять остатки порошка, грязи и воды. После протирания обязательно закройте дверцу стиральной машины на 10-15 минут, затем можно открыть ее с небольшой щелью, чтобы обесчестить вентиляцию. Не оставляйте внутри барабана влагу или грязное белье на длительное время. Это может стать причиной появления пятен и неприятного запаха. Не перегружайте стиральную машину, это может повредить двигатель и ухудшить результат стирки. Также не используйте слишком много ополаскивателя или порошка, они могут привести к появлению осадка и накипи на шлангах и в самом барабане. Обязательно производите регулярную профилактическую чистку стиральной машины. Для этого можно использовать как специальные средства, так и народные рецепты. К примеру, эффективным способом считается залить в стиральную машину небольшое количество уксуса, лимонной кислоты или пищевой соды, а затем запустить пустую машину при максимальной температуре.

Следуя этим простым советам, вы сможете поддерживать свою стиральную машину в отличном состоянии и даже увеличить срок ее службы.

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