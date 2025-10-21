ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
368
Время на прочтение
1 мин

Вы будете шокированы: популярная каша ускоряет старение и даже провоцирует мешки под глазами

Результаты исследования Journal of Cosmetic Dermatology свидетельствуют о том, что ежедневное употребление овсянки приводит к потере эластичности кожи на 40% быстрее.

Автор публикации
Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Овсянка

Овсянка / © medpage.su

Популярная каша ускоряет старение и даже провоцирует мешки под глазами. И такую опасность несет — овсянка. В традиционных овсяных хлопьях содержится фитиновая кислота, связывающая цинк и коллаген, ускоряя процессы старения. Исследование Journal of Cosmetic Dermatology (2024): регулярное употребление овсянки ежедневно приводит к потере эластичности кожи на 40% быстрее.

Об этом сообщает «Радио Трек».

Эксперты советуют ферментировать овсяные хлопья — замачивать их на ночь в кефире или добавлять витамин С, например ягоды. Аскорбиновая кислота нейтрализует фитаты, что помогает сохранить молодость кожи.

Многие перешедшие на ферментированную овсянку отмечают улучшение внешнего вида и исчезновение темных кругов под глазами.

Те, кто стремится сохранить здоровье кожи, могут обратить внимание на другие полезные крупы. Например, гречку, поскольку она содержит рутин — вещество, укрепляющее капилляры и предотвращающее куперозу. Исследование Skin Pharmacology and Physiology (2023) показало, что у людей, заменивших овсянку гречихой, уровень увлажненности кожи повысился на 30%.

Измените способ приготовления

Нутрициолог Камилла Грей советует отдавать предпочтение целозерным хлопьям длительного приготовления, ведь они содержат природные ферменты, разрушающие фитиновую кислоту. Также важно не добавлять сахар — лучше заменить его стевией или корицей.

Многие люди, которые изменили способ приготовления овсянки, отмечают улучшение состояния кожи и более молодой вид.

Ранее ТСН.ua сообщал, какая популярная каша провоцирует набор лишнего веса и скачки сахара в крови.

Дата публикации
Количество просмотров
368
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie