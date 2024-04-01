Вы будете удивлены, как слова в украинском языке самые сложные для иностранцев: не только паляница

Дэнни, британец, изучающий украинский язык и неплохо уже разговаривающий на нем, в видео назвал слова, которые ему произносить тяжелее всего.

Итак, первое из самых сложных слов, которые он назвал: "видповидальнисть".

Второе слово, которое оказалось сложным для британца – это "выкорыстовуваты" . Действительно, это слово трудно произносить, особенно по сравнению с соответствующим словом в английском языке – всего лишь "use".

. Действительно, это слово трудно произносить, особенно по сравнению с соответствующим словом в английском языке – всего лишь "use". "Паляныця". В комментариях к видео написали, что украинский очень хорош у британца, но слово "паляница" нужно еще потренировать, потому что слово пароль Украине. "Учи паляниця потому что это может спасти жизнь". А Дэнни предложил в комментариях к видео высказать мнение удалось ему хотя бы раз из нескольких попыток произнести это слово правильно.

В комментариях к видео написали, что украинский очень хорош у британца, но слово "паляница" нужно еще потренировать, потому что слово пароль Украине. "Учи паляниця потому что это может спасти жизнь". А Дэнни предложил в комментариях к видео высказать мнение удалось ему хотя бы раз из нескольких попыток произнести это слово правильно. "Выижджаты" – сложным для мужчины, по словам, является очень тяжело удавающееся сочетание "ждж".

Самые сложные слова в украинском языке для иностранцев

Среди пятерки тяжелых слов британец название слово "выщезазначени". После этого слова Дэнни заметил, что нуждается в массаже рта, чем вызвал. В комментариях на это среагировали "на слове "выезжать" я тоже порвала себе рот... от смеха".

В комментариях под видео, а их более 2 тысяч, украинцы подбадривают британца и желают ему успехов.

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