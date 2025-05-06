Как называли город Днепр в древности / © Pixabay

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Город Днепр имеет гораздо более глубокую и богатую историю, чем считали ранее. Команда историков YouTube-проекта “ШИУ” провела подробное исследование и раскрыла настоящее первоначальное название города, опровергнув предыдущие представления о его прошлом.

Город Днепр: кто на самом деле его основал

Украинские историки опровергли миф об основании Днепра Екатериной II, указав, что он является лишь выдумкой имперской пропаганды.

Они подчеркивают, что Екатеринослав был основан на месте казацкой слободы Кошевые хутора. Специалисты также объяснили, что так называемое “освоение новых территорий” сопровождалось разрушением старых городов и созданием новых российских поселений на их месте.

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Историки подчеркивают, что территория у современного Днепра была важным стратегическим пунктом еще во времена Киевской Руси. Уже в IX веке княжеские войска останавливались на Монастырском острове, чтобы отдохнуть перед последующими походами на юг.

Исследователи отмечают, что на Монастырском острове в 870 году был возведен монастырь, вероятно, в честь святого Андрея Первозванного.

Как когда-то назывался город Днепр: первое название

Согласно исследованиям академика Бориса Рыбакова, на территории современного Днепра когда-то существовал древнерусский город Пересічень. Этот город был важным торговым центром для племени уличей, активно взаимодействовавшего с Киевской землей и кочевниками-печенегами. Также оно послужило базой для русской армии.

Поэтому первое название этой территории — Пересічень.

К этому мнению присоединяется и Александр Поль, директор Института развития Днепра, в своей колонке для NV. Он поддерживает выводы историков и добавляет, что история города имеет еще большее значение, чем обычно считается.

Александр Поль отмечает, что Днепр имеет чрезвычайно богатый исторический контекст. Он подчеркивает, что после завоевания этой территории Екатерине II и Потемкину было из чего выбирать название.

Все названия города Днепр

Эксперт Владимир Панченко обращает внимание на многочисленные населенные пункты, которые существовали на территории будущего Днепра, среди которых были города, крепости, слободы и монастыри.

Панченко отмечает, что больше всего шансов стать основой для современного Днепра имели города Самара и Новий Кодак, последний из которых имел 5000 жителей и стал местом, где Екатерина II останавливалась во время путешествия 1787 года.

Город неоднократно менял свое название. В 1798 году Павел I переименовал его в Новоросійськ, но в 1801 году Александр I вернул предыдущее название. Во время освободительной борьбы 1918–1921 годов город был известен как Січеслав. После победы большевиков рассматривали варианты новых названий, в частности, Краснодніпровськ, Ленінослав або Металіст.

Окончательное советское наименование Дніпропетровська было посвящено большевику Григорию Петровскому.

Согласно Закону “Об осуждении коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов в Украине” в 2016 году город официально вернул свое современное название — Дніпро.